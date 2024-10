A kapufáig, majd gólig jutó Sallai Roland elmondta, a csapategységben volt az erő a hollandok ellen. Ugyanezt emelte ki Dibusz Dénes is, aki elmondta, mi volt a hiba a hollandok gólja előtt. Sallai a sérüléséről is beszélt és azt is elmondta, meddig maradt volna a pályán.

A Virgil van Dijk kiállítását kiharcoló, csereként beállt Csoboth Kevin elmondta, hogy tudta elérni, hogy a hollandok csapatkapitánya piros lapot kapjon,