Dárdai Pál játékosként összesen 286 bajnoki mérkőzést játszott a Hertha BSC-nél, vezetőedzőként pedig a berlini klub utánpótlásában tevékenykedett, mielőtt három különböző időszakban a felnőtt csapatot is irányította. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya legutóbb az előző szezon végén távozott a másodosztályú német bajnokságban szereplő együttes kispadjáról, de más szerepkörben maradt a Herthánál, és életre szóló klubtagságot kapott ott, ahol Dárdai Bence távozása után is még két fia (Márton és Palkó) továbbra is játszik. Az elmúlt időszakban a berliniek elnöki pozíciójával és többek között a Schalke kispadjával is szóba hozták, ám végül egyik posztot sem Dárdai Pál kapta meg.

Dárdai Pál maradt a berlini Hertha BSC kötelékében

A Hertha-legenda Dárdai Pál az emlékeiről is beszélt

A 48 éves szakemberrel egy áprilisi, de most közzétett beszélgetést lehetett hallani kedden délután a Nemzeti Sportrádióban. A interjú elején Dárdai Pál dicsérte a berlini Olimpiai Stadiont, amely ugyan nem sokat változott az elmúlt évtizedekben, de a szurkolók továbbra is, a másodosztályban is rendre teljesen megtöltik. Dárdai ezután arról beszélt, hogy mi okozhatja azt a tiszteletet, amivel szembesül Berlinben.

„Úgy érzem, megdolgoztam azért, amilyen imidzsem van. Ajándékba nem lehet kapni semmit az életben, pláne külföldön. Nekem lett arcom, és vállalom is a véleményemet.

Szókimondónak tartanak, és valóban: nálam minden fekete és fehér, a barátaimmal szemben is, én így nőttem fel. Ugyanakkor ez itt sokaknak nem tetszik."

A Hertha BSC tavaly óta a Bundesliga 2-ben szerepel, és az előző idényben mindhárom Dárdai-gyermek a klubnál játszott. Azóta Bence a Wolfsburghoz igazolt, a két idősebbik testvér viszont még maradt – Dárdai Márton és Dárdai Palkó a magyar válogatott októberi Nemzetek Ligája-keretében is szerepel.

„Mindig is egy kézilabdás feleséget szerettem volna, és három, futballista fiúgyermeket. Az előbbi vágyam szerencsére sikerült, majd (mivel a kertünkben két kapu és harminc különböző méretű labda van) nem véletlen, hogy a kérésem második része is összejött – mondta Dárdai Pál. – Az egész utánpótlást én reformáltam itt át, az is motivált, hogy a gyermekeim majd ide fognak jönni. 2023 nyarán rengeteg kritikát kaptunk, hogy mindhárom fiú itt, a felnőtt csapatban játszik, pedig Palkó például magától jött vissza, Márton azóta válogatott lett, Bencét pedig imádta az egész csapat. A szerencse és a genetika is kellett ahhoz, hogy ilyen családunk legyen, de azt mondom, hogy