Akik látták a David Beckham életéről készített sorozatot, emlékezhetnek arra a jelenetsorra, amikor az angol futball egykori világsztárja méhkaptárak felett állva csorgatja ki a saját maga által megtermelt mézet. Mindez egy nevesincs angol kistelepülésen, Great Tew-ben történik, ez az a falucska, ahol Beckham birtokot vásárolt magának. Csirkéket tenyészt és szenvedélyes méhész lett.

David Beckham falusi méhész lett

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

David Beckham fenekestül forgatta fel a kis falu életét

Beckham érkezése előtt

akár 40 millió fontos kérdés is lehetett volna a Legyen ön is milliomos című vetélkedőben, hogy hol van ez a Great Tew.

Mára azonban szinten mindenki tudja, ez pedig nincs ínyére azoknak, akik akkor is ott éltek, amikor Beckhamnak még fogalma sem volt e falucska létezéséről. Aztán megjött Beckham, megérkeztek a kaptárak és a méhek és ma már csorog a DBee'z Sticky Stuff-ra keresztelt Beckham-féle méz. A volt focista a Covid-járvány idején kezdett el érdeklődni a méhészet iránt. Mára ott tart a dolog, hogy egy üveg Beckham-mézet már III. Károly királynak is elküldött, tudja csak meg az uralkodó, mi fán terem az igazi méz.

Csakhogy annak komoly ára van ám, hogy David Beckham falusi lett.

Mert mióta ez kiderült, özönlenek ide az ingatlanosok, az ingatlanspekulánsok és a turisták. Az addig teljesen csendes Great Tew élete fenekestül fordult fel.

"Az egekbe szöktek a telkek és a házak árai" - ezt már a faluban 65 éve élő John mondta el. "Ha ott, a kereszteződésben balra mész, s haladsz egy kicsit még egyenesen, a világhírű zenei producer, Simon Cowell házába botlasz."

A zenei producer, Simon Cowell is megtalálta azt a falut, amit Beckham

Fotó: NurPhoto via AFP

David Beckham farmja mellett nem is olyan régen nyitotta meg kapuit a Soho Farmhouse nevű exkluzív szálloda, ahol csillagászati áron lehet szobát bérelni. A komplexum - természetesen - luxusétteremmel, mozival és edzőteremmel is rendelkezik. A faluban élő John csak röhögni tud ezen:

Több száz fontot fizetnek ki egyetlen éjszakára, miközben egy olyan helyen vannak, ami egy bozótos, semmi más

- mondta az idős falusi ember, aki egyáltalán nincs elájulva Beckham érkezésétől. John családja annak idején feltalált egy régi lovas kocsit - most a falu a legmodernebb és legdrágább autókkal van tele. A falu kávézójában is teljesen átalakították a menüsort. Beckham érkezése előtt a fish and chips és a burger volt a két legmenőbb kaja. Hogy mit adnak most?

Vesepástétomot, steaket, meg a falusi emberek számára teljesen ismeretlen ételeket. Beckham érkezése előtt ide jártam enni. Most ez nem engedhetem meg magamnak, nincs rá pénzem

- zsörtölődött John.