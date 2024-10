"Pont beszéltük a mérkőzés előtt, hogy nagyjából egy ilyen találkozóra számítottunk. Azért okoztak problémákat, bizonyos időszakokban a középpályáról fellépő játékosokkal, azokat az elején nehezen reagáltuk le, de szerencsére a 15-20. perc után rendeztük a sorokat és onnantól kezdve ezekből már kevesebb veszélyt tudtak jelenteni.

Összességében tényleg azt kaptuk, amit vártunk, mi is azokból a szituációkból tudtunk veszélyesek lenni, illetve helyzeteket kialakítani, amikre készültünk. Egy olyan mérkőzés volt, amit elképzeltünk és így is képzeltük el, hogy megnyerjük." - kezdte az értékelést a csapatkapitány, Dibusz Dénes.

Budapest, 2024. október 24. A Ferencváros kezdőcsapata a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - OGC Nice mérkőzés előtt a budapesti Groupama Arénában 2024. október 24-én. MTI/Vasvári Tamás

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Fradi és a magyar válogatott kapusa arra is kitért, miként valósították meg a taktikát a mérkőzésen: "Egyáltalán nem érződött, hogy egy olyan csapattal találkoztunk, amely a francia élvonalban igazából bárkinek méltó ellenfele lehet, és nemrég pontot tudott rabolni a PSG-től is. Ugyanúgy, mint a Tottenham ellen, most is jó teljesítményt nyújtott a csapat és taktikailag is rendben volt, és szerencsére ezt most siker is koronázta és nagyon örülünk is neki, hogy végre megvannak az első pontjaink."