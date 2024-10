Miután a Debreceni VSC irányítását átvette Máté Csaba, az ősszel megrendezett mind az öt NB I-es bajnokiját elveszítette a csapat, ez pedig vasárnap hivatalosan is az edző állásába került. Nincs könnyebb dolga a megbízott vezetőedzőnek, Dombi Tibornak sem, hiszen a hétvégén a DVSC a bajnoki címvédő Ferencváros otthonába utazik. A Loki kispadjára leült klublegenda ráadásul kedden a másodosztályú Mezőkövesd otthonában vereséggel, ezáltal Magyar Kupa-kieséssel mutatkozott be, így nem csoda, hogy nehéz szerdai napon van túl. Dombi Tibor erről, és a további tervekről is beszélt, miszerint minden bizonnyal Dzsudzsák Balázs csapatkapitánnyal is személyesen elbeszélget majd.

Dombi Tibor harmadik alkalommal próbálkozhat a Debrecen megbízott vezetőedzőjeként, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt

„Mezőkövesden még lejjebb süllyedtünk, egy NB II-es csapat ellen estünk ki a kupából. Nem jöttek a jó szituációk, egyre jobban elbizonytalanodtunk, egyéni hibák jöttek, és a trauma után teljesen szétestünk a végére. Szerdán még totálisan kész voltam, de csütörtökön már mindennél motiváltabban ébredtem. A Fradihoz megyünk, van bennem rendesen drukk. »Csak« kikaptunk, nem halt meg senki. A foci az életünk, hiába történtek velünk rossz dolgok, mindig fel lehet állni, pozitívan kell a folytatáshoz hozzáállni – mondta Dombi Tibor a haon.hu-nak a szerdai pihenőnap után, a csütörtök délelőtti edzés előtt. –

Az erős karakterekkel egyénileg is le fogok ülni beszélgetni, elsősorban azokkal, akik kezdőként lépnek pályára. Hátha őszintébbek lesznek, meglátjuk, mit eredményez. Most már nem is a csapatért, hanem mindenkinek a saját önbecsüléséért kell játszani.

A legrosszabb, hogy az évek óta toronymagasan is esélyes Ferencvároshoz látogatunk, ahol egy nagy vereség is becsúszhat. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, elsősorban mindenkinek magára kell figyelnie, és így lehetünk eredményesek."

Dzsudzsák Balázs (b) és Dombi Tibor segíthet kihúzni a gödörből a Debrecent

Dombi Tibor szerint a Fradi elleni bajnokira sem lesz sok változás a Debrecenben

A Fehérvár elleni bajnokihoz képest a Mezőkövesd ellen csupán egy változás volt a DVSC kezdőcsapatában, és a Fradi ellen sem várható túl sok módosítás. Batik Bence eltiltott, sérültjei is vannak a csapatnak, ezért Dombi Tibor elmondta, nem feltétlenül tudja a legerősebb összeállításban pályára küldeni a csapatot.

„Elsősorban mindenkinek magában kell tisztázni a dolgokat: ne játszunk úgy, amit aztán szégyellünk. Játékoskoromban ki se mozdultam, mikor rosszul játszottam. Lehet a modern világban már nem ez a megszokott, de akkor úgy éreztem, mindenki utál engem.

Az FTC ellen kötelességünk mindent megtenni, ki kell adnunk mindent, ami bennünk van, hogy aztán a mérkőzés után mindenkinek a szemébe tudjunk nézni"

– nyilatkozta a Debrecen klublegendája.

A Ferencváros–Debrecen bajnoki vasárnap 14:45-kor kezdődik a budapesti Groupama Arénában.

