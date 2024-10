A sorozatban elszenvedett öt bajnoki vereség ellenére is papíron a DVSC volt a Mezőkövesd elleni MK-csata esélyese, azonban a hétvégén edzőt váltó hajdúsági csapat pont ugyanolyan borzalmasan játszott, mint Máté Csaba irányítása alatt. Az 1-0-s vereség után az ideiglenesen kinevezett edző, Dombi Tibor nyilatkozott az M4 Sportnak.

"A meccs előtt még pozitív voltam, azt mondtam a fiúknak, hogy felejtsék el az előző öt meccset, csak a maira fókuszáljanak, de úgy látszik ez csak 10 percig tartott. Ahogy nem sikerültek a megoldások, elszállt a bátorság, a szünet után pedig hagytuk, hogy ránk jöjjön a Mezőkövesd.

Mindenkinek a béka feneke alatt van az önbizalma, és hiába nem volt a Mezőkövesd azon a szinten, mint a korábbi ellenfeleink, mégsem voltunk képesek összeszedni magunkat. Játékos pályafutásomból nem emlékszem hasonlóan hosszú bukássorozatra, mert mi már két-három vereség után egymást anyáztuk az öltözőben.

Most nem látom, hogy lenne olyan karakter, aki ezt kimondja, elmondja, elmagyarázza és meg is mutatja, megy a labdára, akár az emberre is, de lényeg, hogy küzd, harcol. Nem érzem igazán senkiben, hogy ez benne lenne, inkább lehúzzuk egymást a mélybe. Most megyünk a Fradihoz, és nem túl jó előjel, hogy eljövünk egy NB II-es csapathoz, és még itt sem tudunk dominálni. Nagyon el vagyok keseredve, megmondom őszintén" - mondta a klublegenda.

