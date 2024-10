A korábban Angliát és Németországot is megjárt labdarúgó leigazolása kapcsán így nyilatkozott a görög klub (ha ismerősek lennének az adatok, gyanúsan hasonlóan fogalmaz Bajner kapcsán a Wikipédia is): "Az Episkopi örömmel jelenti be a nagyszerű labdarúgóval, Bajner Bálinttal való együttműködés kezdetét. Bajner középcsatárként játszik, 33 éves (1990. november 18-án született) és 1,97 méter magas. Bajner Bálint 2006-ban kezdte profi pályafutását az FC Sopronnál, ahol mindössze egy alkalommal lépett pályára. Ezt követően a Nagyváradhoz igazolt, ahol 25 mérkőzésen lépett pályára és 7 gólt szerzett. A 2008-2009-es szezonban kölcsönadták a West Ham Unitednek.

Visszatérve Magyarországra, a Budapest Honvédhoz került kölcsönbe, ahol 13 mérkőzésen lépett pályára (1 gól). Egy rövid olaszországi, Sulmonában töltött időszak után, ahol 18 mérkőzésen 11 gólt szerzett, szerződést kötött a Borussia Dortmunddal. Bár a Dortmund első csapatában csak egyszer lépett pályára, a Borussia Dortmund II-ben 52 alkalommal játszott és 9 gólt szerzett. A 2020-2021-es szezonban a Pécs játékosa volt, míg nemzetközi szinten a magyar U19-es válogatottban 4 fellépés és 3 gól a mérlege.".

A magyar játékos így nyilatkozott az aláírást követően: "Amikor beszéltem a csapat technikai igazgatójával, Thomas Svarnopoulos úrral, elmagyarázta nekem a csapat tervét. Ez pontosan az a lehetőség volt, amit kerestem, és gondolkodás nélkül Görögországba jöttem, egy olyan országba, amely szereti a futballt. Nagyon köszönöm az elnök úrnak, Michalis Nikolidakisnak a bizalmat, valamint Thomas Svarnopoulos technikai igazgatónak, aki nagyszerű munkát végzett, és még egy okkal több okot ad arra, hogy 100%-os teljesítményt nyújtsak."