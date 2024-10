Tímár Krisztián, a Nyíregyháza edzője

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

Ott volt a Fradi elleni idegenbeli mérkőzésünk, amelyen 2-1-re kikaptunk.

Ez egy olyan vereség volt, amelyen a Nyíregyháza jól játszott és ezt a szakma és a sajtó is elismerte. Mi egyet nem tudtunk akkor: hogyan lehet egy ilyen mérkőzésen nyerni.

Ezt kell megtanulnia a Nyíregyházának, mert egy olyan csapatnak, amely nagyon hosszú ideje nem járt az NB I-ben, nem lehet erről semmiféle tapasztalata.

Ezzel azt akarja mondani, hogyha a Nyíregyháza három éve folyamatosan az NB I-ben játszik, akkor azon a meccsen legyőzi a Fradit?

Ezt nem lehet biztosan kijelenteni, de ebben az esetben lett volna annyi rutinunk, ami átsegít a nehéz helyzeteken. A Fradi második gólja egy olyan tizenegyesből született, amely előtt a labda szerencsétlenül pattant rá Alaxai kezére. Van, ahol ezek után büntetőt ítélnek, van, ahol nem. Az elején egy szöglet után kaptuk az első gólt. Viszont ezt követően nagyszerűen védekezett a csapatom, a Fradinak az első gólja után már csak három szögletet engedélyeztünk. Rengeteg helyzetünk volt, Dibusz Dénes kiválóan védett, szóval nem vallottunk szégyent.

Önben volt bármiféle elfogódottság, amikor a Nyíregyháza edzőjeként belépett az Üllői úti stadionba? Hiszen mégiscsak a Fradi játékosa volt csaknem húsz évvel ezelőtt.

Aki ismer, tudja, hogy Fradi és MTK-nevelés vagyok. Nekem kifejezetten jó érzés volt odamenni, még az ellenfél edzőjeként is. Ugyanakkor komoly edző feladat is volt, hogy a játékosaimmal megértessem: nem szabad elalélni attól, milyen stadionban, ki ellen kell játszanunk.

A Fradi elleni meccs előtt érezte a játékosain, hogy nehezen dolgozzák fel, milyen feladat előtt állnak?

Nem. A Nyíregyházának az NB I-et kell megszoknia, nem egyes mérkőzésektől kell félnie. Már az idei rajt is különleges volt, mert az ellen a Győr ellen kezdtük a bajnokságot, amelyet egy éve az NB II-ben kétszer is legyőztünk. De ez a meccs a játékosaim számára nem volt különleges, hiszen nem olyan régen mérkőztünk meg az ETO-val. Ami utána következett, az volt az igazán nehéz. Három meccset idegenben játszottunk le, az ellenfeleink sorban azok a csapatok voltak, amelyek idén a nemzetközi kupában indultak. Egy újonc számára mindez végzetes is lehet, éreztem is a megtorpanást.

Itt már tényleg kiütközött, hogy az NB II teljesen más, mint az NB I. Erre a legjobb példa annak a Keresztes Krisztiánnak az esete, aki a Kecskemét ellen életében először lépett pályára a legfelső osztályban. Gresó Mátyás három éve még a megye I-ben játszott, most meg a Fradi ellen készült.

Mindezt azért nem könnyű feldolgozni. Az NB II nem az NB I. Mi a másodosztályban gyorsan, lendületesen fociztunk, de ez itt nem biztos, hogy elég. A mért adatok alapján a Paks és az MTK ellen is alulmaradtunk a párharcokban – nem is nyertük meg ezt a két mérkőzést.