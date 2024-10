Az amerikai milliárdos, Shahid Khan az angol Fulham mellett az NFL-ben szereplő Jacksonville Jaguarsnak is a tulajdonosa, így most két legyet üthet egy csapásra Londonban. A 74 éves Khan csapatai ezúttal mind Londonban fognak szerepelni, ugyanis a Jaguars Chicago Bears ellen lép majd pályára a Tottenham Hotspur stadionjában vasárnap, majd következő héten a New England Patriots ellen küzdenek majd a Wembleyben.

Shahid Khan belépője emlékezetesre sikerült

Fotó: Getty Images via AFP

A milliárdos stílusosan jelent meg szuperjachtjával, amely a hírek szerint 450 millió dollárt ér. Az üzletember jachtja a KISMET nevet viseli és akkora, mint egy focipálya. A hajón két lakosztály van pezsgőfürdővel, napozóterasszal és saját fürdőszobával. A jachton teljes wellnessrészleg található, de egy edzőteremnek és egy jógastúdiónak is jutott hely. Ha ez nem lenne elég, a hajóra került egy kosárlabdapálya is.