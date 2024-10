A meccs nem volt felejthetetlen, Gulácsi Péternek több jó megmozdulása is volt, csapata legjobbja volt a meccsen. "Egy nagyon erős csapat ellen játszottunk, és bár jól kezdtünk, az első félidő közepén elveszítettük az irányítást. Sok könnyelmű hibát követtünk el, ami egy ilyen jól kontrázó csapat ellen életveszély. Ha hagyod a Liverpoolnak, hogy a saját játékát játssza, közben pedig eladod a labdákat és nem tartod kézben a meccset, akkor végig csak rohanhatsz a labda után. Nyilván csalódottak vagyunk, ha tabellára nézünk (a Lipcse három vereséggel csak a 31.), de van még öt meccsünk, hogy minden jóra fordítsunk" – mondta a lefújás után Gulácsi Péter, akin nem múlt eddig, hogy ilyen gyengén kezdett a Lipcse.

Az UEFA érdekes módon Cimikaszt választotta a meccs emberének, de a többi elemző portálnál a görögnek nem voltak kiemelkedő osztályzatai, sok helyen a meccset eldöntő Darwin Nunezt látták a legjobbnak, de a kapust, Caoimhin Kellehert, Van Dijkot, Gakpót és Gravenberchet emelik ki a legtöbbször.

Szoboszlai Dominik ezúttal is rengeteget dolgozott

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A szurkolói portálokon külön megemlékeztek Szoboszlairól is, aki az átlagosnál jobb osztályzatokat, és sok dicséretet is kapott.

„Elvégezte a „piszkos munkát”, ahogyan azt a keddi sajtótájékoztatóján ígérte. Nagyon aktív volt a pályán, és megpróbálta mindent, hogy a támadó harmadba jusson a labda. Nagyszerű atléta és a labda nélküli játékban is egyre fontosabb része a rendszernek” – írta a Liverpool Echo.

„Volt pár ügyes megmozdulása támadásban, labda nélkül is jó volt. A második félidőben voltak jobb átadásai remekül kötötte össze a középpályát a támadókkal. Egy szép kombinációval Mac Allistert hozta nagyon jó helyzetbe.”

"Korábbi csapata ellen a magyar viszonylag csendes volt labdaszerzés szempontjából, bár mint mindig, most is rengeteget futott. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szeretne több gólt szerezni, de ehhez most nem került közel” – olvasható újabb két értékelés.