Eric Cantona botrányosnak nevezte azt a döntést, hogy Sir Alex Ferguson több millió fontos nagyköveti szerződését felbontották a Manchester United részéről. A United résztulajdonosa, az INEOS úgy döntött, hogy a folyamatban lévő költségcsökkentő intézkedések részeként megszünteti Ferguson szerződését.

A klub történetének legsikeresebb menedzsere 2013-as visszavonulása után a klub globális nagykövetként és klubigazgatóként dolgozott, amiért fizetést is kapott. A 82 éves Ferguson továbbra is a klub egyik igazgatója marad, és a jövőben is szívesen látják a mérkőzéseken.

Az 58 éves Cantona 1992-ben csatlakozott a Unitedhez a Leeds csapatától, és öt szezon alatt négy Premier League-győzelemre vezette a klubot, 156 meccsen 70 gólt szerzett. A hírre raz Instagramon reagált és szokása szerint nem fogta vissza magát.

„Sir Alex Fergusonnak a halála napjáig bármit megtehet a klubnál, amit csak akar. Micsoda tiszteletlenség. Sir Alex Ferguson örökké a főnököm marad” – írta a francia legenda, aki hoátette még, hogy „az összeset egy zsák sz.rba dobnám”.

Rio Ferdinand, akit Ferguson 2002-ben akkori brit átigazolási rekordért szerződtetett, úgy vélte, a döntés célja az volt, hogy üzenetet küldjenek, miszerint senki sincs biztonságban a klubnál.