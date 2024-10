A norvégok hatalmas reményekkel utaztak Linzbe, hiszen győzelmük esetén tovább dédelgethették volna álmaikat, amelyeket a csoportgyőzelemről és az A-osztályba jutásról szőttek. Amúgy nem alaptalanul tették ezt, hiszen a világ jelenlegi legjobb támadójátékosa, a Manchester City sztárja, Erling Haaland norvég.

A világ legjobb játékosa, Erling Haaland láthatatlan volt Ausztria ellen

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ám ez a csodajátékos ebben a sorozatban másodszor mondott csődöt. A norvég lapoknak másodszor kellett leírniuk,

a szurkolóknak másodszor kellett szembesülniük azzal, hogy Haalandot az ellenfél eltünteti.

A Nemzetek Ligája első meccsén, Kazahsztán ellen, idegenben is így járt a City csatára, de a norvég csapat ott még megúszta egy 0-0-s döntelennel. Akkor minden norvég fanyalgott, de a vasárnap esti, Linzben elszenvedett 5-1-es iszonyatos vereséget követően a kazahsztáni pontszerzést bravúrnak kell értékelni.

Erling Haaland faképnél hagyta az újságírókat

Természetesen nem Haaland miatt kapott ki 5-1-re az északi együttes Ausztriától, hanem azért, mert összeomlott a védelme. Ennek ellenére Haaland 3-as osztályzata azt tükrözi, hogy a meccsen gyakorlatilag semmit sem csinált. Igaz, még az első félidőben lőtt egy kapufát, de részéről ennyi volt ez a linzi este.

A meccs után Haaland természetesen nem állt szóba az újságírókkal a linzi vegyes zónában. Maga mellé vette a norvég csapat biztonsági főnökét, hogy semmi gond ne történjen.

Később egy Instagram-sztoriban elnézést kért a szurkolóktól, s azt írta, hogy a novemberi két meccsen 6 pontot fognak szerezni.

Ami viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy a Dalgbladet című norvég lap egyáltalán nem a szövetségi kapitány, Ståle Solbakken hibájának tekinti ezt a borzalmas vereséget. Sőt, szinte felmenti az edzőt azzal, hogy ez a vereség csak és kiárólag a játékosok hibája, ami azért elég érdekes vélemény. Már csak azért is, mert ugyanez az újság az utóbbi évek legrosszabb norvég teljesítményéről írt.

Függetlenül attól, hogy hogyan alakulnak a dolgok a Nemzetek Ligájában és a közelgő világbajnoki selejtezőben, Solbakken futballról alkotott elképzeléseit védeni kell" -

így szól az írás. Azért írják ezt, mert - szerintük - Solbakken az egyetlen, aki képes ebből a csapatból olyan játékot kihozni, amely eredményes lehet, s amely néhány héttel ezelőtt még eredményes is volt - akkor is Ausztria volt az ellenfél, igaz, akkor a meccset Oslóban rendezték és az is igaz, hogy azt a mérkőzést is nehezen nyerte meg Norvégia 2-1-re. De legalább megnyerte. Aztán jött a szintén oslói 3-0-s diadal Szlovénia ellen, s mindez elég volt ahhoz, hogy az országban ne a sarki fény, hanem a sportsajtó fesse rózsaszínre az eget.

Mert Linzben - a norvégok által csak undorítónak nevezett mérkőzésen - a második félidőben gyakorlatilag nem volt a labda a norvégoknál.

"A legfontosabb továbbra is az, hogy olyan válogatottunk legyen, amely a támadójátékot helyezi előtérbe, még akkor is, ha túl gyakran rosszul védekezik" - így szólt a szakmai értékelés. Szerintük Solbakken ezt meg tudja valósítani. Ám ez - látva a vasárnapi, linzi játékot - hagymázas elképzelés. Még akkor is, ha ebben a csoportban a norvég, az osztrák és a szlovén válogatott is 7-7 ponttal áll. A norvégoknak lesz még egy meccsük otthon Kazahsztán ellen és utaznak Szlovéniába. A helyzetük nem tragikus, de ez az 1-5 akkor is irgalmatlan pofon volt a számukra. Solbakken is a bírót szidta, szerinte az osztrákoknak megadott tizenegyes teljesen jogtalan volt, ez az ítélet szétzilálta csapatát. Az osztrák csapat kapitánya, Ralf Rangnick a boldogságban úszva közölte, hogy olyan ellenfelet vertek meg, amely topcsapat, s amely - szerinte - egészen bztosan ott lesz a 2026-os világbajnokságon.

Ståle Solbakken szövetségi kapitány egy évvel ezelőtt minden norvég válogatott játékosnak karácsonyi képeslapot küldött az interneten keresztül.

A szokatlan tettet azzal magyarázta, hogy így akarta a focistákkal éreztetni, mennyire jó játékosok. Solbakken kritikusai persze nem kaptak üdvözlőlapot, s most éppen ezt dörgölik a mester orra alá.