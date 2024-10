Gibbons az angol labdarúgás első profi női csapatának, az akkori Fulham Ladiesnek volt a kapitánya, amikor állítása szerint Al Fayed, a klub tavaly 94 évesen elhunyt milliárdos tulajdonosa megpróbálta erőszakkal megcsókolni és megtapogatni őt egy Knightsbridge-i áruház feletti szobában. „Hatalmas felelősséget éreztem a vállamon, mert épp akkor váltunk profivá” - mondta Gibbons a The Athleticnek.

„Minden belső ösztönöm azt kiabálta, hogy 'Ronnie, el kell menned', de nem tehettem, mert én lettem volna a hibás azért, hogy ezek a nők elvesztették az állásukat, és a Fulham Ladies tönkrement."

Ez a legutóbbi a történelmi vádak sorában, amelyek előkerültek. A Metropolitan Police bejelentette, hogy 40 új vádat vizsgál, köztük nemi erőszakot és szexuális zaklatást, amelyek Al Fayeddel kapcsolatosak. A 40 új vád 40 állítólagos áldozatra vonatkozik, és kiegészíti azokat a vádakat, amelyekről a rendőrségnek már a BBC nyomozása és dokumentumfilmje előtt is tudomása volt - közölte a Scotland Yard. A rendőrség közölte, hogy bár az elhunyt Al Fayed ellen nem lehet büntetőeljárást indítani, „továbbra is vizsgálják, hogy más személyek ellen is lehet-e büntetőeljárást indítani”.

Ronnie Gibbons, pictured in April 2001, captained Fulham Ladies (Getty Images)

A Fulham a következőket mondta a The Athleticnek: „Egyértelműen elítéljük a visszaélések minden formáját. Továbbra is folyamatban van annak megállapítása, hogy Mohamed Al Fayed a klubnál bárkit is befolyásolt, vagy befolyásolt volna a közelmúltbeli jelentésekben leírt módon. Amennyiben bárki információt vagy tapasztalatot kíván megosztani az üggyel kapcsolatban, arra kérjük, hogy forduljon a rendőrséghez vagy a klubhoz a safeguarding@fulhamfc.com címen.”

A Harrods közleményben tudatta: „Teljesen megdöbbentettek bennünket a Mohamed Al Fayed által elkövetett állítólagos visszaélések. Ezek egy olyan személy cselekedetei voltak, aki mindenhol vissza akart élni a hatalmával, ahol csak megfordult, és a leghatározottabban elítéljük őket. Azt is elismerjük, hogy ez idő alatt az áldozatait cserbenhagyták, és ezért őszintén bocsánatot kérünk.”