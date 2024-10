A 65. percben Postecoglou is változtatott, méghozzá hármat is, Johnson, Kulusevski és Maddison is beállt.

Egy pillanatra sem adta fel a Fradi

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

A 73, percben Gartenmnn jobb oldali lecsúszott beadása lepte meg kis híján Vicariót, mindenesetre a Fradi nagyot küzdött az egyenlítésért. Az utolsó szűk negyedórára Makreckis és Kady is beállt a Fradiba, Jansen mindent megtett, hogy legalább az egyik pontot otthon tartsa az FTC. A 80. percben ismét a Tottenham került közelebb a gólhoz, de Johnson a felső lécet találta el 16 méterről. A másik oldalon Makreckis került jó helyzetbe, de jócskán kapu fölé lőtt.

Ezt követően is folyamatosan jöttek a Fradi-helyzetek, de a lövéseket rendre sikerült egy védőnek blokkolni. Ám ezek a lehetőségek is kimaradtak, a Spurs pedig megint büntetett: a 86. percben Maddison passza után Johnson 13 méterről a jobb kapufa segítségével a kapuba lőtt.

Ám ekkor sem adta fel a Fradi, és össze is jött a szépítés a 90. percben, amikor Ramírez bal oldali beadása után Varga lőtt hét méterről a léc alá.

A Tottenham a végén már csak az idővel játszott, újabb gól már nem is esett, így a Fradi 2-1-re kapott ki a Premier League sztárcsapatától, és két meccs után még nincs pontja az El-ben.

A Ferencváros a harmadik fordulóban október 24-én a francia Nice együttesét fogadja.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

Ferencváros-Tottenham Hotspur (angol) 1-2 (0-1)

Groupama Aréna, 20 795 néző, v.: Igor Pajac (horvát)

Gólszerzők: Varga (90.), ill. Sarr (23.), Johnson (86.)

sárga lap: Civic (22.)