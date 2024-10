"Az eddigi legerősebb ellenfelünk következik, de ettől még nem változott a felkészülésünk. Mint mindig, úgy most is kielemeztük az ellenfelet és a gyengeségeit akarjuk kihasználni. Ez most sincs másként, találtunk ilyet a Tottenhamnél is, de persze nehezebb lesz kihasználni" - fogalmazott a meccs előtti sajtótájékoztatón a holland szakember, aki elárulta, az MTK elleni mérkőzésen fejsérülést szenvedett Cebrail Makreckis újra a keretben van és bevethető.

A nyáron kinevezett vezetőedző kifejtette, nagy különbség van a hazai és nemzetközi meccsek között, utóbbiakhoz szintet kell lépni, fontos a helyzetek kihasználása. Megjegyezte, a Tottenham még nagyobb szintlépést igényel a játékosaitól.

Pascal Jansen szerint a játékosainak fel kell nőniük a Tottenham szintjére

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Jól ismerem az ellenfelet, mert elég intenzíven követem a Premier League-et.

Sokféleképpen lehet játszani a Tottenham ellen, de a legfontosabb, hogy saját játékstílusunkhoz hűek maradjunk, és közben ne legyünk naívak sem,

mert a Spurs ismert a támadó jellegű futballjáról, így nagy nyomás lesz rajtunk, amikor nincs nálunk a labda" - mondta a Londonban született tréner, aki bevallása szerint szimpatizál a brit labdarúgással, így a Tottenhammel is, ezért különleges mérkőzés lesz a számára a csütörtöki.

Jansen úgy vélte, az eddigi nemzetközi meccseken nem a magabiztossággal volt gond, többnyire jól megállták a helyüket, inkább a koncentráció nem volt a helyén a kapott góloknál és a kihagyott helyzeteknél, ezt pedig az európai kupasorozatokban tízből nyolcszor megbüntetik - írja az MTI.

"A Premier League talán a legnívósabb bajnokság. Bármelyik csapatot kiválasztjuk onnan, bárkinek a világon nagyon komoly ellenfele tud lenni.

Még a tabellán hátul lévő csapatok is olyan minőséget képviselnek, amellyel bármely bajnokságban megállnák a helyüket, vagy akár élmezőnyhöz tartoznának"

- mondta Dibusz Dénes. "Az elmúlt években átalakult a futball, egyre több olyan csapat van a szigetországban, amely nem csak beadásokkal és előreívelésekkel operál. A Tottenham is ilyen. Nem a brit stílust, hanem a modern futballt képviseli, úgyhogy nem lesz a megszokottnál több beívelés - tette hozzá a Fradi kapusa.