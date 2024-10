„Nehezen kezdtük a meccset, volt helyzete is az ellenfélnek, de ki tudtunk jönni, voltak helyzeteink utána nekünk is, Szobi szerencsére belőtte a gólunkat a passzom után. A második félidőben megbeszéltük, hogy az első 15 percet megnyomjuk, ami kellett is, mert nagyon jöttek, váltottak is két csatárra, kicsit beszorultunk, Dénes nagyot is védett, ami kulcsfontosságú volt. Elfáradtunk kicsit a végére, de mindent kitettünk ma a pályára” – mondta Nagy Zsolt az M4 Sportnak a lefújás után.

Óriásit küdött Nagy Zsolt és Nikitscher Tamás is

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Voltak ívelések, de jól megoldottuk, kemény meccs volt és mi jobban akartuk a győzelmet, így sikerült is megszereznünk azt. Nagy tétje volt a mai meccsnek, elindultunk egy elég szép úton, egységes a csapat, fontos volt ez a három pont” – értékelt a Puskás Akadémia védője.

„Ez volt az első győzelmem a válogatottban ezt különösen a szívembe zárom majd, de mindegyik szereplés hatalmas megtiszteltetés a nemzeti csapatban. Sok volt a párharc, kemény meccs volt, de fontos volt, hogy sok párharcot nyerjünk. Arra készültünk hogy stabilan álljunk fel, mint a hollandok ellen és az átmenetekből gyorsan tudjunk váltani. Nagy Zsolt és Szoboszlai Dominik elfutásai is nagyon jól sikerültek szerencsére. Az számít, hogy csapatként, hogy tudunk működni, mindenki egy célért küzd, nagyon jó az összhang, és a szurkolók is fantasztikusak voltak” - értékelt Nikitscher Tamás.

„A meccs eleje volt kritikus, azt sikerült átvészelni, az fontos volt, hogy ott nem kaptunk gólt. Később rendeztük a sorokat és megszereztük a vezetést is. Jól akartuk kezdeni a második félidőt, hogy az ellenfél ne tudjon visszajönni, és jött a második gólunk is, onnantól pedig stabilan, egymást segítve védtük a kapunkat. Volt pár szituáció, amikor Dzeko helyzetbe került, de sikerült védenem. Örülök hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset és olyan arcunkat mutattuk, amilyet szerettünk volna. A pálya nem volt tökéletes, nem feküdt a rövidpasszos játéknak, ehhez kellett alkalmazkodnunk, ők pedig a csatárokat a levegőben próbálták megjátszani, de jól kezeltük ezeket a helyzeteket is” – mondta Dibusz Dénes a lefújás után.