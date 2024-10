„A mentalitással minden rendben volt, a fiúk küzdöttek minden labdáért. Úgy döntöttünk, hogy védekezőbb felállást választunk, de ilyen ellnféllel szemben ezt muszáj. Nem szeretek ennyit védekezni, de ez lehet a jó stratégia, a játékosok megmutatták, hogy ez működhet, akár jobban is. Nagyon erős volt az ellenfél, mondtam, hogy a rögzített helyzeteket el kellene kerülni, a második félidőben ezt már nem sikerült, ebből is kaptunk gólt, pont akkor, amikor többen is voltunk. Ekkor jobbnak kell lennünk, a labdatartással, a passzokkal, de ez csak a bekapott gól után történt meg, de elégedett vagyok, ezt kértem tőlük, hogy emelt fővel küzdjenek és úgy is jöjjenek le" - mondta Marco Rossi, aki szerint letettek már valamit az asztalra.

Marco Rossi a hollandok elleni meccsen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Mindenki szeretne úgy játszani, mint a legjobb csapatok, de ez top játékosokkal megy csak. Mi tudunk harcolni, tudunk futni, van két-három elég jó játékosunk és egy topjátékosunk. Ezen nem felháborodni kell, hanem reálisan gondolkodni. Több mint hat évet túlélni ennyi kritika között az kemény, de ez azért van, mert a stábommal letettünk valamit az asztalra. Talán ha már nem leszek itt, akkor majd úgy emlékeznek ránk, hogy jó eredményeket értünk el. A bosnyákok elleni a kulcsmeccs, a mainál többet kell nyújtanunk, kiegyenlített meccs lesz, de többet kell, hogy nálunk legyen a labda" - tekintett előre a hétfői meccsre a Marco Rossi.