Nagy készültség és örömünnep várta a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát Tiszafüreden, ahol a helyi NB III-as csapat fogadta a rekordgyőztest a Magyar Kupa legjobb 32 együttese között. A fővárosiak kezdőcsapatában hét magyar játékos is szerepelt, a Fradi edzője, Pascal Jansen Varga Ádám – Botka Endre, Szalai Gábor, Mats Knoester, Pászka Lóránd – Tóth Alex, Mohamed Ali Ben Romdán, Kristoffer Zachariassen – Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Tosin Kehinde felállásban küldte pályára csapatát.

Mácsai László (b), a Tiszafüred és Gruber Zsombor (j), a Fradi játékosa a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában játszott a Facultas-Tiszafüredi VSE - Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkőzésen

Fotó: MTI/Derencsényi István

A Fradi az elejétől kezdve nagy nyomás alatt tartotta a világbajnoki bronzérmes magyar minifutball-válogatott kapusa, Tajti Bence kapuját, de ő is többször védett, Zachariassen lövésénél pedig egy ízben a kapufa is segített a hazaiaknak. Az első félidőben a szervezetten védekező Tiszafüred egy-két alkalommal elöl is próbálkozott, a kontráknál elsősorban Mácsai László volt a befejező ember, de Varga Ádám eszén nem tudott túljárni. A hazai drukkerek így is nagyon boldogan fogadták, hogy a játékvezető 0-0-s állásnál fújta le az első félidőt.

Ráijesztett a Fradira a Tiszafüred, de a Ferencváros hamar fordított a Magyar Kupa-meccsen

A második játékrész elején aztán még nagyobb volt az öröm: a 48. percben egy labdaszerzést követően az egész meccsen remeklő

Trencsényi Bence adott be jobbról, Kalmár Ferenc pedig közelről a kapuba lőtt, megszerezve a vezetést a Tiszafürednek (1-0).

A gól alaposan ráijesztett a Ferencvárosra, ám ez jó hatással volt a vendégekre, hiszen az 51. percben viszont máris jött a válasz: egy bal oldali beívelést követően nem tudták elfejelni a labdát a hazaiak, Zachariassen pedig ezt kihasználva egyenlített (1-1). Majd négy perccel később már a Fradinál volt az előny, ismét egy védelmi bizonytalanságot kihasználva, ismét a norvég focista volt eredményes közelről (1-2).

Pascal Jansen a vezetést jelentő gól után hármas cserével frissített, Matheus Saldanha is beállt, és a brazil csatár többször is bebiztosíthatta volna a győzelmet, de ezúttal neki és a társaknak sem sikerültek pontosan a támadások befejezései – a kapufa és Tajti is többször volt a végállomás. A Tiszafürednek ugyanakkor a folytatásban semmilyen egyenlítési lehetősége nem volt, hiába küzdött a csapat, így nem forgott veszélyben a hajrában a Ferencváros győzelme.