Pascal Jansen nagyon elégedett volt a Ferencváros játékával

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„A meccs előtt elmondtam a játékosaimnak, hogy a kemény munka kifizetődik, és ez az eredményen is megmutatkozott. Voltak jó periódusaink, ugyanakkor többször is megnehezítettük a saját dolgunkat, hiszen több százszázalékos ziccerünk volt. Ettől függetlenül nagyon boldog vagyok, hogy győzni tudtunk, főleg egy ilyen komoly ellenféllel szemben. A Nice azt játszotta, amire számítottunk, voltak gyengeségeik, amiket ki tudtunk használni.

Hatalmas dicséret illeti a fiúkat, mert tényleg végrehajtottuk azt, amit előzetesen szerettünk volna"

– mondta a mérkőzés után a Ferencváros edzője, Pascal Jansen.

A Ferencváros csapatkapitánya, Dibusz Dénes szerint is megérdemelt volt a Fradi győzelme, de az Origónak elárulta, teljesen csak akkor nyugodott meg, amikor a játékvezető lefújta a mérkőzést.

"Picit hasonló volt a forgatókönyv a válogatottban is, amikor a hollandok ellen a végén emberelőnybe kerültünk, de akkor nem sikerült kihúznunk. Nagyon bíztam benne, hogy most a történelem nem fogja megismételni önmagát, de nagyon nem is volt olyan szituáció, amiből egyenlíteni tudtak volna. Persze, végig nagyon koncentráltnak kellett lennünk, szerencsére

mindenki odatette magát, beleálltunk a párharcokba, csúsztunk-másztunk, amikor pedig lehetett, akkor próbáltunk focizni. Azt gondolom, hogy voltak szép támadásaink is, és szerintem benne maradt egy-két gól ebben a találkozóban.

Mivel korán meg tudtuk szerezni a vezetést, így azért elég sok olyan időszak volt, amikor picit jobban beszorultunk. Voltak olyan periódusok, amikor mélyebben kellett védekeznünk, de szerencsére mindent ki tudtunk fejelni, vagy bele tudtunk blokkolni, nagyon jól összedolgozott mindenki és egy nagyon szép győzelmet arattunk" – kezdte értékelését Dibusz.

Ibrahim Cissének nagy szerepe volt a Ferencváros vezető góljában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A győztes gólban fontos szerepe volt Ibrahim Cissének, hiszen a francia védő úgy fejelte vissza a labdát, hogy Lumpunguról éppen a saját kapujába pattant.

"Nagy mérkőzést játszottunk. Fontos gólt szereztünk az első félidőben. Mindig próbálom kihasználni a helyzeteimet, most az első lehetőségem után gól született és ezzel nagyon fontos három pontot szereztünk. Tökéletes eredmény ez számunkra. Az ilyen helyzeteket edzéseken is gyakoroljuk, hogy kell a védőket blokkolni. Emlékeztem erre, és szerencsére sikerült betalálnunk. Sokat dolgoztunk azért, hogy ilyen veszélyes lehetőségeket alakítsunk ki. Nagyon örülök, hogy nyertünk, de nem dőlünk hátra, folytatjuk a munkát. Igyekszünk még több pontot gyűjteni az Európa-ligában és a következő nemzetközi meccsünkön is a győzelem lesz a cél" – fogalmazott a Fradi francia védője, Ibrahim Cissé, akinek különleges volt a csütörtök esti meccs, hiszen a családja és barátai is Franciaországban élnek.