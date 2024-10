Csütörtök este 18.45-től a magyar bajnok Ferencváros a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatát fogadja a Groupama Arénában az Európa-liga második fordulójában. Andy Brassell, a Tottenhamnél is dolgozó futballszakíró elemezte a Ferencvárost és felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar bajnokcsapat okozott már kellemetlen perceket néhány sztárcsapatnak az európai kupaporondon.

A Tottenham múlt hétvégén kiütötte a Manchester Unitedet

Fotó: AFP/Paul Ellis

Andy Brassell az európai labdarúgás egyik elismert szakírója, aki nem mellesleg 10 éve dolgozik a Tottenham Hotspur csapatánál is. A talkSPORT, a Sky Sports, a The Guardian és a The Football Ramble podcast állandó szereplője a észak-londoni klub honlapján osztotta meg a gondolatait a Ferencvárosról.

„Számomra két dolog érdekes. Az egyik, hogy számos olyan játékosuk van, akik korábban már játszottak a Bajnokok Ligájában, ami azt mutatja, hogy jelentős erőforrásaik vannak Európa ezen részén. Van egy szép, új stadionjuk, idén pedig Pascal Jansent nevezték ki edzőnek, aki az AZ Alkmaar edzője volt, amikor a 2022/23-as szezonban a holland csapat bejutott a Konferencia-liga elődöntőjébe. Jansen egy igazán okos edző, ráadásul az édesanyja, a brit popsztár Sue Chaloner i rendkívül ismert.

Ambiciózusak, olyan játékosokkal, mint a mali válogatott Adama Traoré, aki már játszott a Bajnokok Ligájában. Óriási lesz a hangulat. Nem olyan, mintha a nemzeti stadionban játszanánk, a Groupama Aréna kisebb, szűkebb és kicsit zajosabb is. Anélkül, hogy elképesztő eredményeket értek volna el, a Bajnokok Ligájában nehéz pillanatokat okoztak már nagy csapatoknak, szóval érdekes lesz”

– írta a Fradiról Andy Brassell.