Magyar idő szerint szombaton este számolt be az MLS rájátszásáról lemaradt Philadelphia Union csapata arról, hogy 25 éves korában meghalt Holden Trent. A magyar válogatott Gazdag Dánielt is foglalkoztató csapat közleményt írt a második számú csapatot kapusként erősítő focista haláláról.

„Mélyen megrendített bennünket Holden Trent elvesztése. Remek játékos és kitartó focista volt, de ami ennél is fontosabb, hogy gondoskodó fiú, testvér, vőlegény és csapattárs, aki maga körül mindenkire jó hatással volt. Példaértékű volt az eltökéltsége, az odaadása és a kitartása, mindannyiunknak nagyon fog hiányozni. Legőszintébb együttérzésünket fejezzük ki a családja, a menyasszonya és a barátai felé" – írta a Union a hivatalos oldalán.

Gazdag Dániel szerint "felfoghatatlan" Holden Trent, a Philadelphia Union játékosának halála

Fotó: instagram.com/richdani6

Gazdag Dániel a hírre egy szóval reagált a közösségi oldalán, "felfoghatatlan"-nak nevezte, ami történt csapattársával.

Holden Trent családja csütörtökön számolt be arról, hogy az MLS másodosztályának jelenleg is zajló rájátszásában szereplő tartalékcsapat kapusa az intenzív osztályra került, majd szombaton a játékos közösségi oldalán erősítették meg a halálhírét.