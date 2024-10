A Philadelphia Union támadója, Gazdag Dániel neve is ott van azon a listán, amelyről az alapszakasz vége előtt néhány nappal megválasztják az MLS 2024-es idényének legjobb játékosát. A magyar válogatott játékosa egyedüliként képviseli klubját a legrangosabb egyéni elismerésért folyó versenyben.

Gazdag Dániel az egyik legelismertebb játékos lett az MLS-ben

Fotó: NurPhoto via AFP

Gazdag mellett egy komplett barcelonai különítmény is a listán van, hiszen Lionel Messi, Luis Suárez és Riqui Puig is a díjra esélyesek között van.

Gazdag az idényben 29 meccsen 17 gólt szerzett, ugyanannyit, mint Messi (18 meccsen) és csak eggyel kevesebbet, mint a legjobb újoncnak is jelölt Suárez. A magyar játékosnak volt három gólpassza, idény közben a klub házi gólrekordere lett, de így is aligha van esélye a 17 gólja mellé 15 gólpasszt is kiosztó Messivel szemben, akinek volt 5 gólpasszos meccse, melyen egyet rúgott is, így egyedül álló módon hat gólban volt részese. Ráadásul az Inter Miami már biztosan megnyerte az alapszakaszt is.

