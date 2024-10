Az exlipcsei Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool Darwin Núnez 27. percben szerzett góljával győzött, a különbség azonban a játék képét tekintve jóval nagyobb is lehetett volna, ha a Leipzig kapusa, Gulácsi Péter nem mutat be hét védést, amelyek közül több is óriási bravúr volt. A lipcsei Bajnokok Ligája-mérkőzésen az UEFA szerint Konsztandinosz Cimikasz lett a legjobb játékos, de a hazaiak közül a korábbi (2007 és 2013 közötti) klubja ellen védő magyar válogatott kapus emelkedett ki.

Gulácsi Péter (balra) és Willi Orbán is remekül játszott a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccsen

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ha hagyod a Liverpoolnak, hogy a saját játékát játssza, közben pedig eladod a labdákat és nem tartod kézben a meccset, akkor végig csak rohanhatsz a labda után. A második félidőben azért sikerült egy nyitottá tennünk a meccset, a hajrában pedig már komoly helyzeteink is voltak, és ha van egy kis szerencsénk, pontot is szerezhettünk volna – mondta a meccs után a 34 éves Gulácsi. – Ez nagyon kiábrándító! Már most nyomás alatt vagyunk. Még van öt mérkőzésünk hátra, ezek szintén nem lesznek könnyűek."

Hatalmas dicséretet kapott Liverpoolban Gulácsi Péter

Gulácsi Péter teljesítményét Liverpoolban is elismerték, a The Kop Watch Thibaut Courtois-hoz, más Gianluigi Buffonhoz hasonlította őt, a The Liverpool Offside nevű X-oldal pedig így reagált a sokadik védése után.

Oh hey it's Péter Gulácsi pic.twitter.com/TtHAXz6WDP — The Liverpool Offside (@LFCOffside) October 23, 2024

A Magyar Nemzet pedig a hozzászólások közül is kiemelt néhányat, amely a magyar kapust dicsérte.

„Amúgy Gulácsi a meccs legjobbja.”

„3-0-ra kellene vezetnünk, de Gulácsi élete meccsét produkálja.”

„Évekig Mignolet-val és Kariusszal szenvedtünk, miközben az akadémiáról felhozhattuk volna Gulácsi Pétert.”

„Elképesztő védés! Fényévekre lennénk tőlük, ha Gulácsi nem brillírozna.”

„Gulácsi Péter ma is remekelt. Három bravúrnál tart, folytatja a nagyszerű idényét. Alábecsülik őt.”

Három fordulót követően a Liverpool 9 pontjával és 6-1-es gólkülönbségével a BL-alapszakasz második helyén áll, a valamennyi összecsapását egy góllal elveszítő Leipzig pedig a 31. a 36-os főtáblán.