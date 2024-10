A találkozó 15. percében Vincenzo Grifo bal oldali beadására a japán válogatott Dóan Ricu érkezett a hosszú oldalon, és közelről gólt fejelt Gulácsi Péternek, aki a nyolcadik meccsén mindössze a harmadik gólját kapta a Bundesliga idei szezonjában.

Gulácsinak ezzel 510 perc után megszakadt a kapott gól nélküli sorozata, de így is megdöntötte a 2018/19-es szezonban felállított 500 perces rekordját.

Az 58-szoros magyar válogatott kapus ezt követően magabiztosan védett, azonban a második félidőre már nem tért vissza a kapuba. Gulácsi a fordulás után még kifutott a gyepre, de jelezte, valami probléma van a lábával és nem tudja folytatni a játékot.

Az RB Leipzig közösségi oldalán azt írják, Gulácsit sérülés miatt kellett lecserélni, de bővebben nem számoltak be az állapotáról.

Willi Orbán az RB Leipzig egyik legfontosabb játékosa

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi helyére a nyáron igazolt belga kapus, a 22 éves Maarten Vandevoordt állt be a lipcsei csapatba, amely a második félidő elején rögtön egyenlíteni is tudott. A 47. percben Benjamin Henrichs balról belőtt labdáját Willi Orbán piszkálta be a hosszú alsóba, ezzel az 52-szeres válogatott védő már a második gólját lőtte az idei szezonban.

Az 58. percben aztán az RB Leipzig a holland válogatott Lutsharel Geertruida góljával megfordította a meccset, a 79. percben pedig a belga válogatott Lois Openda is betalált, ezzel lipcsei csapat megnyerte a meccset.

A Leipzig február óta nem kapott ki a Bundesligában, 19 találkozó óta veretlen a bajnokságban, ráadásul története legjobb rajtját produkálva 20 ponttal vezeti a tabellát.

Bundesliga, 8. forduló:

RB Leipzig-SC Freiburg 3-1 (0-1)

FC Augsburg-Borussia Dortmund 2-1 (1-1)

St. Pauli- VfL Wolfsburg 0-0

VfB Stuttgart-Holstein Kiel 2-1 (1-0)