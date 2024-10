A 34 éves Gulácsi Péter a Leipzig szombati, Freiburg elleni hazai bajnokiján (3-1) sérült meg: a szünet után még kifutott a gyepre, de jelezte, valami probléma van a lábával és nem tudja folytatni. A helyére a belga Maarten Vandevoordt állt be, aki kapott gól nélkül hozta le a második félidőt. A 22 éves játékos védi majd a csapat kapuját a keddi (mai), St. Pauli elleni hazai kupameccsen is.

„Mindig is az volt a terv, hogy a kupamérkőzésen Maarten kezd. A hétvégén jól teljesített, nyugalmat sugárzott" – mondta a fiatal kapusról a klub honlapján Marco Rose vezetőedző. Szintén kiderült, hogy Gulácsi sérülése nem olyan súlyos, és a kapus nemsokára ismét edzhet.

A tervek szerint Gulácsi Péter és Willi Orbán, a Leipzig magyar válogatott focistái szombaton, a Dortmund ellen már ismét együtt játszhatnak

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi Pétert a lipcsei posztrivális is dicsérte

„Boldog vagyok, hogy győztes meccsen mutatkozhattam be. Hihetetlen volt a védelmünk és az egész csapat, mint ahogy minden itt, Lipcsében. Nagyon jól érzem magam. Természetesen mindig játszani akarok, ha szükség van rám, kész vagyok segíteni a csapatot. Csak a félidőben szóltak, hogy beállok, de nyugodt voltam, mint mindig.

Pete-tel [Gulácsi Péterrel] együtt kemény munkát végzünk, és nagyon jó a kapcsolatunk. Ő egy rendkívül tapasztalt kapus, aki rengeteg meccsen védett. Máris nagyon sokat tanultam tőle"

– idézte Vandevoordt szavait a Metropol.

Gulácsi Freiburg ellen gólt szerző magyar válogatott csapattársa, Willi Orbán már a bejelentés előtt megnyugtatott mindenkit arról, hogy nem súlyos a kapus sérülése.