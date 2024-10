Szappanos Péter visszakerült a magyar válogatott keretébe

Adódik a kérdés, hogy Gulácsi és Dibusz után ki lehet a következő kapus? A válogatottsággal már rendelkező, de a visszavonulását hivatalosan még be nem jelentő játékosok közül Rózsa Dániel Pörgölényből, Bogdán Ádám pedig egy éve csapat nélkül aligha lesz ismét a keretben. A 33 éves Kovácsik a Paks jelenlegi cserekapusaként szintén nem reménykedhet már sokban, ahogy a 34 éves Megyeri is a válogatottság szempontjából alighanem hiába kezdőkapusa a Debrecennek. Maradt tehát Szappanos Péter, aki Gulácsi kimaradásával visszakerült a válogatott keretébe, a 33 éves játékos pedig a következő egy-két évben még akár lehetőséget is kaphat Marco Rossitól, de a távolabbi jövőt nem lehet ráalapozni. Szappanos a szaúd-arábiai al-Fateh első számú kapusává vált, az eddigi hét meccsén viszont tizennégy gólt kapott, és hatszor is vereséget szenvedett a tabellán utolsó csapata.

Ki lesz a magyar válogatott 100. kapusa?

Az említett időszakban, tehát

a 2016-os foci-Eb óta további öt olyan kapus volt, aki kerettag volt, de pályára nem lépett egyetlen mérkőzésen sem.

Közülük a 36 éves Hegedüs Lajosnak tavaly nyár óta nincsen profi csapata, a 35 éves Gróf Dávid pedig a görög Levadiakoszban nem számít alapembernek, így aligha kerül még be bármelyikük valaha is a válogatott keretébe. A másik három játékossal kapcsolatban viszont már más a helyzet.