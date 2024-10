Rangnick alig egy évet töltött a klubnál, 2021. novemberében vette át az irányítást és 2022. július elején jött Erik ten Hag. Azonban a német szakember regnálása utolsó heteiben arra kérte a vezetőséget, hogy jelentős változásokat hajtsanak végre a keretben, magyarán rengeteg új, minőségi emberre lenne szükség, hogy komolyabb eredményeket érjen el a csapat.

A legerősebb név talán a Manchester City és a Premier League legeredményesebb támadója, Erling Haaland. A norvég zseni egyik rekordot dönti meg a másik után, a bajnokságban jelenleg hat fordulót követően 10 gólnál jár (egymagában több gólt szerzett a szezonban, mint pár Premier League klub), és összességében már több mint 100 gólnál jár a City színeiben.

A válogatott játékos a Bajnokok Ligájában sem tud leállni, éppen 42 találatnál jár 41 mérkőzésen.

Nos, ő lett volna egyik igazolás, akit Rangnick javasolt a vezetőségnek, ehelyett a város másik oldalán, a "kékeknél" kötött ki, akik azóta is köszönik szépen, sorra húzzák be a bajnoki címeket, míg a United csak vergődik a bajnokságban (is).

Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik csapattársa, az idei angol bajnoki szezonban hat forduló alatt öt gólnál álló Luis Diaz a Liverpool egyik legféltettebb kincse, nem mellesleg mostanában óriási formában futballozik. Ő is egy név lett volna a német mester kívánság listáján, de végül ő is az egyik nagy riválisnál, a Liverpoolnál kötött ki, nem pedig Manchesterben.

A további nevek is elég meggyőzőek, elég, ha csak a világ egyik legjobb védőjeként számon tartott Josko Gvardiolra gondolunk, aki szintén Manchesterben van, csak épp a másik csapatnál, vagy az idei Európa-bajnokságon a spanyol válogatottat csapatkapitányként kontinens bajnoki címhez segítő Alvaro Moratát is említhetjük.

Fotó: AFP

Ezzel szemben, ha az elmúlt két év érkezőit nézzük, akkor erősen vakarhatjuk a fejünket, hogy kit lehetne kiemelni a fenti nevek után, pedig szó szerint több tucat futballistával erősítettek a Manchester Unitednél. Ehhez képest a bajnokságban hat kör után hét ponttal a 13. helyen állnak és az első Európa-liga összecsapásukon a sokkal gyengébbnek tartott Twente ellen csak egy döntetlenre futotta a csapatnak.