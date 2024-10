A nemrégiben tulajdonosváltáson átesett Budapest Honvéd hétfőn a Szentlőrincet fogadja a magyar másodosztályú bajnokságban, ám ezt az NB II 15., azaz kiesést jelentő helyéről teheti meg. A kispestiek a szezont Csertői Aurél irányításával kezdték el, ám már átestek egy edzőváltáson: Laczkó Zsolt érkezett a vezetőedzői posztra, akivel azonban a legutóbbi három bajnokiját is egyaránt elvesztette. A szurkolók azonban továbbra is kiállnak a kedvenceik mellett, így a drukkereket is dicsérte a nyár óta ügyvezetői pozícióban lévő Séllei Árpád egy interjúban.

Séllei Árpád augusztusban lett az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd, ügyvezetője

Fotó: honvedfc.hu

Januárban új játékosokat igazolna, majd három éven belül feljutna a Budapest Honvéd

„Sajnáljuk, ami történik, senki nem erre készült. Hosszú távon gondolkodunk, jót akarunk, rengeteget dolgozunk érte. Az ország egyik legjobb szurkolótábora van itt. El kell kezdenünk nyerni, bizonyítani, és minden rendben lesz.

A Honvéd nem esik ki, erről nem is beszélünk

– mondta Séllei Árpád, aki elmondta, mikorra várják az élvonalba való feljutást. – Mint mondtuk, három éven belül, lehetőleg minél előbb. Mély gödörből kell a klubot kimozdítani, rengeteget dolgoztunk, dolgozunk és még nem is látjuk a végét. Tudjuk, hogy a szurkolókat az érdekli, hogy mikor lesz ütőképes csapatunk, mi is ezen dolgozunk minden egyes nap.

A januári átigazolási szezonban tervezzük a csapatot megerősíteni."

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy nyáron alaposan megerősítették a keretet, a sok sérüléssel azonban nem számoltak. Hozzátette, a vereségsorozat ellenére bíznak Laczkó Zsoltban.

„Laczkó Zsoltban bízunk, kiállunk mellette,

biztosak vagyunk benne, hogy az eredmények is jönni fognak. A munkának be kell érnie"

– nyilatkozta a Honvéd ügyvezetője a csakfoci.hu-nak.

A Honvéd és a Szentlőrinc közötti, Bozsik Arénában megrendezett bajnokira hétfőn 20 órától kerül sor, az NB II 10. fordulójának zárásaként.

