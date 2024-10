2024. szeptember 22-én két horrorsérülés is megrázta a futballvilágot. A Manchester City sztárja, az Aranylabdára is esélyesként emlegetett Rodri elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, majd ugyanazon a napon a világ egyik legjobb kapusa, a Barcelonában védő Marc-André ter Stegen is kiesett az egész szezonra egy borzalmas talajfogást követően. A két sztárfocista horrorsérülése után ismét felharsantak azok a hangok, miszerint a játékosok embertelen terhelésnek vannak kitéve, és ha a döntéshozók nem csökkentik a mérkőzések számít, hamarosan eljöhet a focistasztrájk ideje.

2022 decemberében, a katari labdarúgó-világbajnokság közben jelentette be Gianni Infantino, a FIFA elnöke, hogy 2025-ben megrendezik az első 32 csapatos klubvilágbajnokságot. Az olasz-svájci sportvezető kezdeményezése a horrorsérülések veszélye miatt senkinek a tetszését nem nyerte el, aki a labdarúgásban dolgozik, ennek ellenére biztosak lehetünk benne, hogy jövő nyáron megrendezik a klub-vb-t, melynek az Egyesült Államok fog otthon adni június 15. és július 13. között. Aleksander Čeferin és Gianni Infantino nem foglalkoznak a horrorsérülésekkel

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Robert Michael Nem foglalkoznak a horrorsérülésekkel A labdarúgás világában évek óta komoly téma, hogy a folyamatosan növekvő mérkőzésszám egyre nagyobb veszélyt jelent a játékosok testi épségére. A legnagyobb sztárok folyamatosan amellett kardoskodnak, hogy inkább csökkenteni kellene a meccsek számát, de a szavaik eddig süket fülekre találtak. Jó példa erre a megújult Bajnokok Ligája is, amelyben a 32 csapatos csoportkört a 36 csapatos ligaszakasz váltotta fel. A sorozat legnagyobb újítása, hogy a csapatoknak az őszi szezonban most már nem hat, hanem nyolc meccset kell játszaniuk a BL-ben. Ráadásul ezzel a nyolc meccsel is csak azok a csapatok ússzák meg az erőltetett menetet, akik az első nyolc hely valamelyikén végeznek - a 9-24. helyezetteknek februárban játszaniuk kell egy párharcot legjobb tizenhatba kerülésért. Az UEFA magyarázata szerint megújult Bajnokok Ligája azért lesz sokkal jobb, mert minden mérkőzésnek komoly tétje lesz a végső helyezés tekintetében. Ez azonban csak egy hatalmas maszlag. Az igazság az, hogy sokkal több pénzt próbálnak meg kisajtolni a sorozatból, ezzel is reagálva a Szuperliga kezdeményezésére. Tiltakoznak a sztárok A kizsigerelt sztárok már évek óta hajtogatják, hogy az egészségük érdekében csökkenteni kellene a meccsszámot, de az UEFA-nál és a FIFA-nál is rendre süket fülekre találnak. A meccsszámot pedig nem hogy nem csökkentik, hanem meg is emelik, ennek pedig lassan lázadás lesz a vége. Miután a Real Madrid megnyerte a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-döntőt, kvalifikálta magát a nyári klubvilágbajnokságra. Azonban júniusában Carlo Ancelotti, a csapat vezetőedzője azt mondta, nem fognak részt venni az eseményen. Játékosok és klubok sem fognak részt venni ezen a tornán. Egyetlen Real Madrid-meccs 20 millió eurót ér, a FIFA pedig az egész tornáért ekkora összeget akar adni nekünk. Ezen nincs mit szépíteni. Ahogy mi, úgy más csapatok sem fogják elfogadni a meghívást” – nyilatkozta Ancelotti az olasz Il Giornale nevű lapnak, másnap aztán korrigálta a szavait és elmondta, hogy rosszul értelmezték a szavait, és semmi sem áll tőle távolabb, minthogy visszautasítsa a lehetőséget, hogy a Real Madriddal egy újabb remek trófeáért küzdhessen.

Carlo Ancelottit nem igazán mozgatta meg a 32 csapatos klubvilágbajnokság

Fotó: AFP/Glyn Kirk Ancelotti után megszólalt a Manchester City sztárjátékosa, a belga Kevin De Bruyne is, aki szerint a FIFA többre tartja a pénzt, mint a játékosokat. „Az igazi probléma a 2025-ös Klubvilágbajnokság után fog kibontakozni. Tudjuk, hogy csupán három hét különbség lesz a sorozat döntője és a Premier League első játéknapja között. Összességében három hetünk van, hogy felkészüljünk újabb 80 mérkőzésre. Talán ebben a szezonban még minden rendben lesz, de a következő évad nehézkessé válhat emiatt” – mondta a 33 éves középpályás. Az a gond, hogy a FIFA és az UEFA folyamatosan növeli a találkozók számát, és hiába emeljük fel a hangunkat ez ellen, nem találtunk rá megoldást. Úgy tűnik, a pénz előrébb való, mint maguk a játékosok” – tette hozzá De Bruyne, akit a 2023-as Bajnokok Ligája-döntőben is le kellett cserélni, mert hónapig úgy játszott, hogy kisebb szakadás volt a combjában. Kevin De Bruyne a Manchester City egyik legjobb játékosa

Fotó: AFP/Paul Ellis Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója is megszólalt az üggyel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha a a klubvilágbajnokságot eltörölnék, Masters a következőket mondta: Amit mi szeretnénk, az egy megfelelő folyamat, amely jobb döntésekhez vezet az ütemezéssel kapcsolatban. Ha a klubjaink bejutnak a sorozat döntőjébe, akkor milyen csapatokat tudnak majd kiállítani a Premier League-szezon kezdetén? Tartozunk a játékosoknak azzal a kötelezettséggel, hogy három hét pihenőt adunk nekik, így ez nem áll össze. Egy újabb kiegyezést kell elérni” – mondta a Premier League vezérigazgatója.

Két horrorsérülés egy napon Az Európa-bajnokság legjobb játékosának megválasztott Rodri szeptember 17-én teljesen kifakadt a versenynaptár zsúfoltsága miatt. A Manchester City középpályása az előző idényben 50 mérkőzésen lépett pályára, majd áprilisban arra kérte Pep Guardiolát, hadd kapjon pihenőt és ne kelljen minden találkozón játszania. Tapasztalataim szerint jelenleg 60-70 meccsen lép pályára egy topcsapatban játszó futballista egy idény alatt, de 40-50 meccs közé tenném azt a számot, amelyen egy szezonban a legmagasabb szinten lehet teljesíteni. Efölött már visszaesés van, mert lehetetlen hosszabb ideig fenntartani ezt a szintet" – mondta a Manchester City középpályása játékosok túlterheltségéről. Rodri az előző szezonban 50 meccset játszott a Cityben, a válogatottban pedig 8-szor lépett pályára

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News „Idén elérhetjük a 70-et, talán a 80-at, de a véleményem szerint ez túl sok. Valakinek gondoskodnia kell rólunk. Mi vagyunk ennek a sportnak vagy üzletnek a főszereplői. Nem minden a pénz és a marketing, a minőségnek is számítania kellene. Amikor nem vagyok fáradt, jobban teljesítek, és ha az emberek jobb futballt akarnak látni, akkor nekünk játékosoknak pihennünk kell” – fakadt ki a City sztárja, aki szerint a futballisták egyre közelebb vannak ahhoz, hogy sztrájkba lépjenek. A történet szomorú pikantériája, hogy öt nappal a nyilatkozata után a Manchester City középpályása az Arsenal elleni rangadón elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és várhatóan legalább kilenc hónapig nem futballozhat. Még ugyanazon a napon, szeptember 22-én az FC Barcelona a Villarreal otthonában lépett pályára a spanyol bajnokságban. A katalán csapat ugyan 5-1-re győzött, azonban első félidőben elveszített Marc-André Ter Stegent. A világklasszis német kapus egy beívelés után szerencsétlenül ért földet és hordágyon kellett levinni a pályáról. Ter Stegen súlyos sérülést szenvedett, a jobb térdkalácsában szakadt el az ín, abban a térdében, amelyet már korábban kétszer is megműtöttek. A hírek szerint a német válogatott kapusnak nyolc hónapot kell kihagynia, így az idei szezonban már nem védhet.

A horrorsérülése után Marc-André ter Stegen már nem védhet az idei szezonban

Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Miguel Fernandez Vége a Manchester City idényének? Lehet, hogy csak szimpla balszerencse, de könnyen megeshet az is, hogy a két sztárjátékos sérülésének köze van a túlterheltséghez. Nem mellesleg két olyan futballistáról van szó, akiknek a teljesítménye nagyban meghatározza csapatuk sikerességét. Rodri az előző szezonban bajnoki címet és klubvilágbajnokságot nyert a Manchester Cityvel. A 28 éves középpályás klubszinten 50 meccsen lépett pályára, ezek közül csak egyet veszített el a csapata. A spanyol játékos kulcsszerepét jól szemlézi, hogy az előző Premier League-szezonban három meccset kellett kihagynia eltiltás miatt, a City mindhármat elveszítette.

Nem mellesleg az angol bajnokcsapat Rodri sérülése után az Arsenal elleni rangadót sem tudta megnyerni, az előző fordulóban pedig a Newcastle United otthonában döntetlenezett. Rodrinak egy rossz lépést következtében szakadt el az elülső keresztszalagja

Fotó: AFP/Paul Ellis A hírek többnyire a norvég Erling Haalandról szólnak, azonban a Manchester Citynek egyértelműen Rodri a legfontosabb játékosa, mert ő adja a stabilitást a középpályán és megteremti az egyensúlyt védekezésben és támadásban. A hiányát egész biztos meg fogja érezni Pep Guardiola csapata, ez pedig óriási esélyt kínál az Arsenalnak és a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpoolnak is. Potyakapus váltja a világ egyik legjobbját Marc-André ter Stegen legalább annyira fontos a Barcelonának, mint Rodri a Manchester Citynek. A 32 éves német kapus a 2022/23-as idényben élete formájában védett. 38 bajnokin mindössze 18 gólt kapott, 26 meccset hozott le bekapott gól nélkül, ezzel pedig megnyerte a legjobb kapusnak járó Zamora-díjat. Azonban Ter Stegent nem csak a La Liga legjobb kapusának választották meg, hanem az idény végén megkapta a legjobb játékosnak járó Alfredo Di Stéfano-trófeát is, melyet kapus korábban még sosem kapott meg a díjazás történetében. Az előző szezonban aztán kiderült, mire megy a Barcelona Ter Stegen nélkül. A világklasszis német kapus egy hátsérülés miatt november vége és február eleje között 17 mérkőzést hagyott ki, ezeken a Barcelona 32 gólt kapott és gyakorlatilag elbukta a teljes szezonját. Ter Stegent a Barcelona saját nevelésű kapusa, Iñaki Peña helyettesítette, aki meccsenként 1.8-as kapott gólátlagot hozott. A 25 éves kapus Ter Stegen sérülése után kapott gól nélkül hozta le a Villarreal és a Getafe elleni meccset is, az Osasuna ellen viszont már négy gólt kapott, így nem lenne meglepő, ha hamarosan nem vele kezdődne a Barcelona összeállítása, hanem azzal a Wojciech Szczesnyvel, aki nyáron már bejelentette a visszavonulását, de Ter Stegen miatt a Barcelona meggyőzte a visszatérésről.

Valószínűleg idén Wojciech Szczesny lesz a Barcelona első számú kapusa

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia Közeleg a focisták sztrájkja? Mint látható, a túlterheltség miatt a súlyos sérülések elkerülhetetlenek, a játékosoknak pedig semmi kedvük sincsen a klubvilágbajnokságon játszani. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy nem csak a játékosokat nem érdekli a klub-vb, hanem a televíziós társaságokat sem. A FIFA elnöke ugyanis nemrég rendkívüli ülést hívott össze, miután a jövő nyárra kiírt történelmi, 32 csapatos klubvilágbajnokság közvetítésére még egyetlen globális televíziós csatorna sem jelentkezett. Ennek talán ahhoz is köze lehet, hogy az utóbbi napokban egyre több sztárjátékos emlegeti a sztrájkot, a tv-társaságok pedig nem tudják, milyen "árut" kapnak majd nyáron. Teljesen egyetértek vele. Ez jelenleg fontos téma az öltözőben, nemcsak a Citynél és a Liverpoolnál, hanem a mi öltözőnkben is. Nem játszottam az előző szezonban, ezért most csak élvezem a játékot – így most nem kezdek el panaszkodni, de teljesen megértem, amit mondanak. A játékosok határozottan nagyobb veszélynek vannak kitéve a súlyos sérülések szempontjából, ez pedig veszélyes dolog. Múlt héten játszottunk a Cityvel, és azt hiszem, két nappal később újra játszottak, ez már túl sok. Megértem, hogy a játékosok miért panaszkodnak” – mondta sztrájkkal kapcsolatban Jurriën Timber, az Arsenal holland válogatott focistája, aki a teljes 2023/24-es szezont kihagyta szintén elülső keresztszalag-szakadás miatt.

Timber tavaly nyáron igazolt az Arsenalhoz, de rögötön súlyos sérülést szenvedett

Fotó: AFP/Henry Nicholls Egyelőre nem tudni, hova fog kifutni ez a történet, de egyre több sztárjátékos fenyegetőzik sztrájkkal és a sérülések pedig láthatóan elkerülhetetlenek. A FIFA-t és az UEFA-t láthatóan csak a pénz érdekli, de könnyen megeshet, hogy már csak pár horrorsérülésre vagyunk attól, hogy valóban megkezdődjön a sztárfocisták sztrájkja. „Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a játékosok egyre inkább fáradnak. Bár már nem tudják megváltoztatni az idei szezonnaptárt, de a futball jövőjét igenis meg fogják próbálni” – nyilatkozta a lehetséges sztrájkról Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője.

