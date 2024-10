A több mint két éve tartó hazai veretlenségét szerette volna megőrizni a magyar válogatott Hollandia ellen, ehhez viszont Magyarország számára negyven éve nem látott pontszerzésre volt szükség az Oranje ellen. A 21. században (egyaránt 2010 és 2013 között) lejátszott öt egymás elleni mérkőzésen összesen 27 gólt szereztek a hollandok, ám a Puskás Aréna telt házas közönsége abban bízott, hogy mindez már csak történelem, és Szoboszlai Dominikék az első góljukat és az első győzelmüket is megszerzik a Nemzetek Ligája mostani kiírásában. A szurkolók már a stadionba vonulás közben is gondoskodtak a kiváló hangulatról, majd a bemelegítésnél – és természetesen a meccs közben – is jelezték, hogy maximálisan Marco Rossi együttese mellett állnak. Az aréna előtt nem mellesleg a futball és a darts szerelmesei is keveredtek, ugyanis a közeli Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban a darts World Masters harmadik napjára is hangoltak drukkerek.

Szenzációs hangulatban vonultak a magyar válogatott szurkolói a Puskás Arénába a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-meccs előtt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar válogatott kezdőcsapata Hollandia ellen

Gulácsi Péter, Kerkez Milos, Nego Loic és Balogh Botond sem állt a szövetségi kapitány rendelkezésére az alapemberek közül, így a magyar válogatott végül az alábbi felállásban lépett pályára a hűvös, de csapadékmentes péntek estén:

Dibusz Dénes – Dárdai Márton, Orbán Willi, Fiola Attila – Nagy Zsolt, Nikitscher Tamás, Schäfer András, Bolla Bendegúz – Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás.

A magyar válogatott kezdőcsapata a hollandok ellen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ronald Koeman négy helyen változtatott a Németország ellen 2-2-re végző, Európa-bajnoki elődöntős, és NL-csoportmeccset 2020 szeptembere óta nem veszítő hollandok kezdőcsapatán: Bart Verbruggen – Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries – Quinten Timber, Tijani Reijnders, Ryan Gravenberch – Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, Xavi Simons.

Hollandia ellen is látványos élőképpel készültek a magyar drukkerek, azon belül is a 15 éve alakult Carpathian Brigade

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az első félidő eseményei – Sallai Roland góljával Magyarország vezetett Hollandia ellen!

A rendkívül látványos élőképpel, és Johan Neeskens halála miatt gyászszünettel is induló mérkőzés elején a várakozásoknak megfelelően a hollandok birtokolták többet a labdát, helyzetet azonban a mezőnyfölény ellenére nem tudtak kialakítani, mert a magyarok keményen és remekül védekeztek. Sőt, az első lövés a 6. percben Schäferé volt, de a magyar középpályás kísérlete jócskán fölé szállt. Reijnders beadásánál Dibusznak 14 perc után kellett először védenie, majd egy kontra végén sikerült egymás után két szögletet is kiharcolni, a közönség pedig már ezt is nagyra értékelte. Pláne, hogy a második sarokrúgásnál

Szoboszlai visszagurításából Sallai a kapufát találta el – a labda azonban kirúgásra pattant.

A kapufa után egyre jobb hangulatban folytatódott a holland labdabirtoklás, de az ellenfél első, kaput eltaláló lövésére egészen a 28. percig kellett várni – ismét Reijnders tornáztatta meg Dibuszt. A következő magyar támadásnál Szoboszlai, Varga és Sallai összjátéka tetszett a közönségnek, a Galatasaray játékosának lábáról a lövés pillanatában lopták le a labdát a holland védők. A 32. percben viszont már ők is tehetetlenek voltak: