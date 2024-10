Hogyan lehet kijutni a vb-re a Nemzetek Ligájából?

Automatikusan sehogy, azonban négy csapatnak esélye van pótselejtezős helyet szerezni. Ezt az a négy legmagasabban rangsorolt NL-csoportgyőztes kapja meg, amely a jövő évi hagyományos selejtezősorozatban nem végez a csoportja közvetlen kijutást jelentő első és a pótselejtezőt érő második helyén sem. Tekintve, hogy a magyar válogatott a legmagasabb osztályban szerepel, csoportelsőség esetén garantált lenne a pótselejtezős helye, ám a papírforma alapján erre már csekély esélye maradt, mivel a négyest öt ponttal vezető németek egészen más szintet képviselnek a csoportban, és már a következő fordulóban bebiztosíthatják elsőségüket, ha megverik otthon a bosnyákokat.

A németek elleni hatalmas zakó óta veretlen a magyar válogatott

Fotó: AFP

Bár a magyar válogatott harmadik helye a csoportban reális, némiképp fájó lehet a két budapesti találkozó, hiszen a bosnyákok ellen a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét Marco Rossi csapata, csak a gól hiányzott a játékból, míg a hollandok ellen ugyan óriási bravúr volt a döntetlen, de kis szerencsével akár a három pont is meglehetett volna. Ebben az esetben most kilenc ponttal állna a magyar csapat és gyakorlatilag zsebben lenne a továbbjutás, mi több az utolsó fordulóban akár a csoportelsőségért léphetne pályára a németek ellen a Puskás Arénában. Persze, ezen már kár mérgelődni, hiszen tudjuk, hogy a fociban nincs „ha”, ráadásul a vb szempontjából a legfontosabb most a bennmaradás kiharcolása, hiszen a selejtező kalapjainak kialakításába is beleszámít majd az NL-szereplés.

Akár Haalandékat, vagy az angol válogatottat is kaphatjuk az osztályozón

A hollandok németországi vereségével eldőlt, hogy komoly tétje lesz a magyar válogatott novemberi, amszterdami mérkőzésének, hiszen egy esetleges győzelemmel akár még a továbbjutást érő második hely is meglehet. A hollandoknak jelenleg plusz kettes, míg a magyaroknak mínusz hármas a különbsége, vagyis pontazonosság esetén nem tudnánk megelőzni Ronald Koeman együttesét.