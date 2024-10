A holland szakember a találkozót megelőző keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy készülnek a Tottenham ellen.

"Az eddigi legerősebb ellenfelünk következik, de ettől még nem változott a felkészülésünk. Mint mindig, úgy most is kielemeztük az ellenfelet és a gyengeségeit akarjuk kihasználni. Ez most sincs másként, találtunk ilyet a Tottenhamnél is, de persze nehezebb lesz kihasználni" - fogalmazott a meccs előtti sajtótájékoztatón a holland szakember, aki elárulta, az MTK elleni mérkőzésen fejsérülést szenvedett Cebrail Makreckis újra a keretben van és bevethető.

A legnehezebb ellenfélre készül a Fradi

A Fradi kezdője: Dibusz - Gartenmann, Cissé, Gustavo, Ramírez - Maiga, Abu Fani - Traoré, Saldanha, Civic - Varga B.

A Tottenham kezdője: Vicario - Pedro Porro, Romero, Davies, Gray - Sarr, Bissouma, Bergvall - Werner, Lankshear, Moore

Dübörög az EL!

A Ferencvárosnak köszönhetően ismét van magyar csapat európai kupában, a csoportkörben. A magyar bajnok illusztris csapatokkal játszik hétről hétre. Olyan sztárcsapatokkal csap össze a Fradi, mint a belga Anderlecht, az angol Tottenham, az ukrán Dinamo Kijev, vagy a német Eintracht Frankfurt. Az ellenfelek között találjuk még a görög PAOK, a svéd Malmö, a francia Nice, vagy a holland AZ Alkmaar együttesét.