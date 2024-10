A Barca 17 éves sztárja alaposan felkészült az alkalomra, amihez egy fogászati klinika és egy neves ékszeripari cég közötti együttműködés is kellett, hiszen nem csak látszólag van szó egy különleges darabról. Lamine Yamal nem csak a Real Madrid elleni mérkőzésen viseli majd ezt az ékszernek is beillő fogszabályzót, hanem hétfőn is Párizsban, az Aranylabda-gálán.

Lamine Yamal vadiúj fogszabályzója

Fotó: instagram.com/lamineyamal

A csatár az Instagramon közzétett posztjában mutatta meg milyen mosollyal készül a rangadóra, amit szombat este 21.00 órakor rendeznek. A madridi rangadónak komoly tétje van, hiszen a Barcelona 10 meccs után három ponttal vezet az örök rivális előtt.