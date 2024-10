Klopp közzétett egy felvételt, amelyen elmondta, miért hozta meg ezt a döntést: "Hello, néhányan már bizonyára hallottátok, néhányan még nem, hogy 2025. január 1.-étől én leszek a Red Bull globális futball részlegének a főnöke és már nagyon várom. Néhány hónappal ezelőtt azt mondtam, nem látom magam többet az oldalvonal mellett és továbbra is ez a helyzet. De továbbra is szeretem a futballt és szeretek dolgozni, és ehhez a Red Bull megadta a tökéletes platformot nekem.

Szeretném megosztani a tapasztalataimat, amelyeket az évek alatt gyűjtöttem és mindannyian tudjuk, hogy sokkal sikeresebb edzők is vannak a világon. A karrierem alatt küzdöttem már feljutásért, a kiesés ellen, harcoltam címekért és trófeákért. Néha elbukunk, néha győzünk és ezzel megbirkózni nem egyszerű, de lehetséges.

Aztán újra tanulni akartam, mert amikor benne vagy a munkában, és három naponta játszanod kell, akkor erre alig van időd. Most van időm és lehetőségem, így meg akarom látni, érezni és kitalálni, mi lehet még hasznos a futballban, fejleszteni szeretném a focit is egy kicsit. Ahogy már mondtam, nagyon várom, de most visszamegyek pihenni. Viszlát januárban."