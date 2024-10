Talán már nincs olyan futballszerető ember a világon, aki ne tudná, hogy a Red Bull nemzetközi sportigazgatójaként dolgozik tovább Jürgen Klopp, aki az előző szezon végén távozott a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának a kispadjáról. Németországban sokan nem értik Jürgen Klopp döntését, számtalan támadást kapott a szakember emiatt. A választása már csak azért is fura lehet, mert ahogy azt szerette volna, álomba illő életet él azóta, hogy távozott Angliából. Klopp jelenleg ugyanis a feleségével, Ullával a több millió euró értékű mallorcai paradicsomukban tengeti a mindennapjait, ám a "nyugdíjas napok" hamarosan véget érnek, még akkor is, ha nem edzőként tér vissza a német szakember a labdarúgás körforgásába.

A Liverpool korábbi legendás menedzsere, Jürgen Klopp - aki az előző szezonban kilenc év után intett búcsút az Anfieldnek- , élete legszebb napjait élte, mióta távol került a Premier League okozta stressztől. Jürgen Klopp a Red Bull nemzetközi sportigazgatójaként dolgozik tovább

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon A német szakember azonban úgy döntött, ha nem is edzőként, de visszatér, amit sokan dühösen vettek tudomásul. Ha csak azt nézzük, miként teltek a napjai az elmúlt hónapokban, akkor még inkább fura a döntés. Már csak azért is, mert anyagi gondjai biztosan nincsenek Kloppnak, így talán az évi 12 millió euró - a hírek szerint ennyit kap majd - sem hiányozna neki. De akkor miért fogadta el a Red Bull ajánlatát? Jó döntés hozott Jürgen Klopp a Red Bull-lal? A német szakember négyéves szerződést írt alá a céggel, és január elsején áll munkába. Az osztrák energiaital-vállalatnál a nemzetközi futballhálózat stratégiai vezetője lesz, és tevékenysége minden támogatott klubot érint majd, így a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló német RB Leipziget, az osztrák RB Salzburgot, az amerikai MLS-ben szereplő New York Red Bullst, a brazil Bragantinót és a japán Omiya Ardiját. A Red Bull előző nemzetközi sportigazgatója Oliver Mintzlaff volt, de amióta ő ügyvezető lett, a poszt betöltetlen. A hírek szerint Klopp szerződésében szerepel egy kitétel, amely szerint elhagyhatja a cégcsoportot, amennyiben a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann lemondana és megüresedne a pozíciója a Nationalelf élén. Jövőre visszatér a futball világába Jürgen Kopp

Fotó: UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP Jürgen Klopp részletesen elmondta a rajongóknak, miért hozta meg ezt a döntést: "Hello, néhányan már bizonyára hallottátok, néhányan még nem, hogy 2025. január 1.-étől én leszek a Red Bull globális futballrészlegének a főnöke és már nagyon várom. Néhány hónappal ezelőtt azt mondtam, nem látom magam többet az oldalvonal mellett és továbbra is ez a helyzet. De továbbra is szeretem a futballt és szeretek dolgozni, és ehhez a Red Bull megadta a tökéletes platformot nekem. Szeretném megosztani a tapasztalataimat, amelyeket az évek alatt gyűjtöttem és mindannyian tudjuk, hogy sokkal sikeresebb edzők is vannak a világon. A karrierem alatt küzdöttem már feljutásért, a kiesés ellen, harcoltam címekért és trófeákért. Néha elbukunk, néha győzünk és ezzel megbirkózni nem egyszerű, de lehetséges.

Aztán újra tanulni akartam, mert amikor benne vagy a munkában, és három naponta játszanod kell, akkor erre alig van időd. Most van időm és lehetőségem, így meg akarom látni, érezni és kitalálni, mi lehet még hasznos a futballban, fejleszteni szeretném a focit is egy kicsit. Ahogy már mondtam, nagyon várom, de most visszamegyek pihenni. Viszlát januárban." Jürgen Klopp választása dühös reakciókat váltott ki Németországban nagy botrányt kavart Jürgen Klopp döntése - pedig még munkába se állt -, a dühös német drukkerek már most szidják a Liverpool volt edzőjét. A szélsőséges reakciók azért annyira nem meglepőek, mivel a Red Bull nagyvállalatot a német fociszurkolók többsége utálja. A szurkolók szerint a lipcsei csapat felemelkedésében nem a szakma, hanem kizárólag a pénz játszotta a főszerepet. Másképp fogalmazva: az RB Leipziget nem tekintik igazi focicsapatnak, hiába szerepel évek óta kiemelkedően a Bundesligában. Jürgen Kloppra megharagudtak a szurkolók

Fotó:Paul ELLIS / AFP) A Ruhr Nachrichten című újságban jelentek meg a dühös szurkolói kommentek. Egy dortmundi drukker, Jochen Scholz azt írta, hogy Klopp ezzel a döntéssel saját szobrát rombolta le Németországban. Ingo von Niet szerint Klopp igazolása volt az utolsó csepp a pohárban, a romantika a fociban megszűnt létezni. Az újság szerkesztője, Kevin Pinnow kommentárjában azt írta, hogy Klopp minden örökségét elpusztította és mostantól ellenséges személy lett a német drukkerek között. "Senki sem hitte, hogy mindez megtörténhet - írta Pinnow, majd így folytatta: - Hazugság, hogy Klopp szeptember elején megengedte a Dortmundnak, hogy gálamérkőzést rendezzen a tiszteletére, pedig az edzővarázsló akkor már biztosan tudta, hogy a Red Bull szolgálatába áll." Klopp a dortmundi gálameccsen parádézott Jürgen Kloppot a két visszavonult BVB-legenda, Lukasz Piszczek és Jakub Blaszczykowski búcsúmérkőzése apropóján kérték fel, hogy ő üljön az egyik kispadon a dortmundi legendák gáláján. A meccsen a legendás Sárga Fal óriási ovációval fogadta Kloppot. A találkozót végül Piszczek csapata nyerte 5-4-re, de a lényeg utána jött: a rajongók rávetették magukat a kedvenceikre, a főszereplők pedig órákon át osztogatták az aláírásokat és a közös fényképeket. Jürgen Klopp 2011-ben és 2012-ben is bajnoki címet nyert a Dortmunddal, amelyet 2013-ban Bajnokok Ligája döntőig vezetett. 2012-ben a Német Kupát is elhódította a csapattal, az az év a klub történetének első és azóta is egyetlen duplázását hozta. Ihr kennt‘s… 😁 pic.twitter.com/b1wKPFVQp4 — Borussia Dortmund (@BVB) September 7, 2024

A Westdeutsche Allgemeine Zeitung ugyanezt állította volt. A magazin a következő címet adta: "Jürgen Klopp minden rosszat képvisel, minden olyan dolgot, ami a fociban megengedhetetlen." A Mainz-RB Leipzig meccsen a hazai drukkerek szintén szidták a korábbi kedvencüket. A Mainz szurkolói azzal vádolták Kloppot, hogy elfelejtette, honnan indult, amiért munkát vállalt a hagyományokkal nem rendelkező, mesterségesen, pénzből sikeressé tett Lipcsénél. A Lipcse edzője, Marco Rose is megszólalt a Jürgen Kloppot ért kritikákról: „Azt gondolom, hogy errefelé nagyjából 34 936 szurkoló szereti Kloppot, amiért felépített itt egy sikeres korszakot Mainzban – mondta Marco Rose. – Mindenkinek megvan a saját élete és a joga, hogy arról szabadon döntsön. Ezt nem kell mindenkinek szeretnie, és ezt nyugodtan ki is lehet fejezni." Jürgen Klopp eredményei:

Borussia Dortmund Német bajnok: 2010/11, 2011/12

Német Kupa-győztes: 2011/12

Német Szuperkupa-győztes: 2013/14, 2014/15 Liverpool FC Angol bajnok: 2019/20

Bajnokok Ligája-győztes: 2018/19

UEFA Szuperkupa-győztes: 2019/20

Klubvilágbajnok: 2019/20

Angol Ligakupa-győztes: 2021/22, 2023/24

Angol Szuperkupa-győztes: 2022/23

FA-kupa-győztes: 2021/22

Egyéni díjai:

Az év edzője Németországban: 2011, 2012

A világ legjobb klubedzője: 2019, 2020 Miért nem volt elég Szoboszlai Dominik korábbi főnökének a mallorcai álomélet? Ahelyett, hogy Pep Guardiolával és Mikel Artetával harcolna a Premier League-ben, az 57 éves Klopp egészségesebbnek tűnik, mint valaha. Ez nem is annyira meglepő, ugyanis lenyűgöző mallorcai otthonára 4 millió eurót költött és élvezi a feleségével, Ullával - aki szociálpedagógus és gyermekkönyvek szerzője - töltött időt. A villát egyébként még 2022-ben vette Rolf Knie svájci üzletembertől és művésztől.

Az ex-liverpooli főnök, Jürgen Klopp "nyugdíjas" otthona környezetbarát

Fotó: The Sun A német sztáredző és a felesége "ökológiai családi paradicsomot" teremtettek meg az otthonukban. Hogy miért éppen Mallorca? Klopp a Willipedia podcastban beszélt róla: "Egész életemben arról álmodoztam, hogy délen lesz egy házam. Szeretem az időjárást, az éghajlatot, és az embereket. Sok dolog van, amit szeretek itt, és olyan emberek is, akiket már ismerek. Nem mintha új barátokat keresnék. Már vannak barátaim egy életre, de néhányan itt is vannak, az klassz" - szemlézte a Bild Klopp szavait. Klopp azonban világossá tette, hogy nem marad egész évben Mallorcán, ugyanis a heavy metal rajongó szakembernek van egy 7,2 millió eurós kastélya is a német „Beverly Hillsben”. „De amikor itt vagyok, azt akarom, hogy minden úgy legyen, ahogy én szeretem. Szeretnék megismerni egy másik életet, de nem valahol a dzsungelben vagy a hegyen." Klopp ráadásul még új hobbit is talált magának: padellezik - a tenisz, a squash és a labdarúgás elemeit ötvöző sportág - a Baleár-szigeteken. A The Sun szerint a vagyona 50 millió euro körül mozog, ráadásul olyan márkákkal áll szerződésben, mint az Opel, az Erdinger, a VR-Bank, a Snickers, a Deutsche Vermogensberatung, a Puma vagy éppen az Adidas. Az ex-liverpooli főnök, Klopp "nyugdíjas otthona" igazán környezetbarát, ugyanis teljesen felújította az 5000 négyzetméteres ingatlant, hogy kevesebb áramot használjon. A ház összes elektromos eszköze egy alkalmazáson keresztül vezérelhető. A ház összes elektromos eszköze egy alkalmazáson keresztül vezérelhető

Fotó: The Sun A Bild beszámlója szerint egyedülálló fűtési és légkondicionáló rendszert alakított ki. A berendezések a számítógéppel együttműködve gondoskodnak arról, hogy a házban a hőmérséklet változatlan maradjon, függetlenül a külső időjárási viszonyoktól. Az átalakítás pedig a hírek szerint akár 75 százalékkal is csökkenti a fogyasztást.

Nem fukarkodott az ingatlan egyéb területein sem, ugyanis Klopp felbérelt egy céget - amely a Virgin Group - alapító Sir Richard Branson tulajdonában lévő ötcsillagos Son Bunyola szálloda kertjét is tervezte -, hogy gondozza az udvarát. Korábbi labdarúgó lévén Klopp nem akart teljesen lemondani a sportról sem, amint már említettük, szívesen padellezik, a feleségével a Mallorca Country Club tagjai lettek. A tagság körülbelül 2800 euróba (1,1 millió forint) kerül évente. "A foci mellett a padel a legjobb játék, amit valaha játszottam" - árulta el a német edző. Érdekesség, hogy a klubnak Kloppon kívül olyan híres tagjai vannak, mint például Albert monacói herceg, Birgitta svéd hercegnő, Boris Becker, vagy éppen Novak Djokovic. Jürgen Klopp imád padellezni

Fotó: Liverpool FC via Getty Images Jürgen Klopp tehát királyi életét él, januártól pedig már a foci sem fog hiányozni az életéből. Hogy jó döntést hozott-e? Miközben meg lehet érteni a szurkolók dühét is, akik úgy érzik, ezzel a lépéssel a kedvencük becsapta őket, a német szakember eurómilliókért kapott egy olyan pozíciót, amely mellett továbbra is élheti az irigylésre méltó életét. Az pedig, hogy láthatjuk-e majd még edzőként Szoboszlai Dominik korábbi főnökét, a jövő zenéje.

