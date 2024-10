Csank János: Ha Gera Zoltán ezt megoldja, beindul az edzői karrierje

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Csank Jánost meglepte, hogy a Kecskemét újoncként ennyire kiemelkedően teljesített az NB I-ben, ugyanakkor számított rá, hogy a csapat teljesítménye idővel visszaesik majd.

"Szerintem óriási bravúr bennmaradni egy újonc együttesnek, főleg egy 12 csapatos bajnokságban. Általában a második év szokott ilyen esetben veszélyes lenni, és ha hosszú távon visszanézzük, ez igaz is. Rengetegszer fordult már elő, hogy amelyik újonc az első évében bennmaradt, az a másodikban már kiesett.

Ez is egy tendencia volt, de ők rácáfoltak erre, mert a feljutás utáni első NB I-es idényük félelmetes volt.

Tényleg nagyon jók voltak, ötletesen és érdekesen játszottak, ráadásul zömében magyar focisták alkották a csapatot. Tulajdonképpen meglepték az őszinte futballjukkal az első ligás játékosokat, akik nem igazán voltak ennyi magyarhoz hozzászokva. Az első két évük nagyon jó volt, szépen elkapták a fonalat" - méltatta Csank János a Kecskemét együttesét, ugyanakkor elismerte, hogy a klub ezúttal nagy bajba kerülhet.

Csank János számított rá, hogy előbb-utóbb visszaesik a Kecskemét teljesítménye

Fotó: MTI/Varga György

"Most egy kicsit ciki a helyzet, de remélem, azért bennmaradnak. Most jött ki nekik az, ami az újoncokkal elő szokott fordulni, ilyenkor még a szerencse is elhagyja őket. Néhány emberük kiesett, el is igazoltak játékosok, és persze nem könnyű ugyanolyan szintű labdarúgókkal helyettesíteni a távozókat.

Én arra számítottam, hogy előbb-utóbb lesz visszaesés, de azért ez egy kicsit nagyobb, mint amit előzetesen vártam a csapattól. Kettővel többet buktak, mint ami belefért volna,

így azért nehéz helyzetbe kerültek" - jellemezte a kecskemétiek helyzetét a korábbi szövetségi kapitány.

Csank János szerint a mostani idényben gyengébben védekezik a lila-fehér együttes, hiányoznak a kiemelkedő egyéni megoldások, a kétes szituációkból pedig általában rosszul jön ki a csapat.

Ahogy néztem a meccseiket, úgy láttam, a védelem teljesít gyengébben. Elöl sem rúgnak annyi gólt nyilván, de a döntő faktor mindig a hátsó alakzat.

Ahogy mondani szokták: ha nem kapunk gólt, akkor a döntetlen már megvan" - elemezte a Kecskemét helyzetét Csank János.