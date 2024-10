A CaughtOffside értesülései szerint az Arsenal egy 80 millió eurós csomag keretein belül leigazolná a 20 éves magyar válogatott balhátvédet és a ghánai csapattársát, Antoine Semenyót.

A 21-szeres magyar válogatott Kerkez Milos tavaly nyáron érkezett a Bournemouth együtteséhez, és nem túlzás azt állítani, hogy berúgta a Premier League ajtaját. Az első szezonjában 33 meccsen lépett pályára, lendületes játékával alapember volt Andoni Iraola együttesében, ráadásul a Manchester United és a Chelsea érdeklődését is felkeltette. Kerkez az idei szezonban is remek. Csapata mind az eddigi hét bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, a kérői közé pedig most az Arsenal is megérkezett.

Kerkez remekül futballozik a Bournemouth csapatában

Fotó: AFP/Paul Ellis

Az Ágyúsok azért keresnek új balhátvédet, mert záros határidőn belül szeretnék eladni a skót Kieran Tierney-t és az ukrán válogatott Olekszandr Zincsenkót. Utóbbi ugyan sokáig alapember volt az Arsenalban, azonban rengeteget sérült – az idei szezonban még pályára sem lépett -, így Mikel Arteta nem tud rá építeni.

A magyar válogatott balhátvéd piaci értékét 20 millió euróra becsüli a Transfermarkt, azonban ha összejön az üzlet, az Arsenalnak ennél biztos, hogy sokkal többet kell majd fizetnie Kerkezért. Ráadásul a 20 éves játékos nem egyedül érkezne, hanem a ghánai csapattársára, Antoine Semenyóra is szemet vetett az Arsenal. A mindkét oldalon bevethető 24 éve támadó az idei szezonban szintén minden bajnokin pályára lépett, három gólja és egy gólpassza van. Az észak-londoni csapat elsősorban Bukayo Saka tehermentesítésére akarja leigazolni.