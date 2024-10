Mikel Arteta szenvedélyesen irányítja a csapatát. Fotó: AFP / Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts from the sidelines during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Arsenal FC in Munich, southern Germany on April 17, 2024. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Játékoskeringő és stratégiai különbség a két óriás között

Ráadásul Arteta két évvel ezelőtt Gabriel Jesust és Olekszandr Zincsenkót elvitte a Citytől, hogy komolyan megalapozza a klub bajnoki ambícióit. Az Arsenal menedzsere szintén a nagy riválistól csípte el a beállós gurut, Nicolas Jovert 2021-ben, aki mára Európa szerte elismert szakedzővé vált (úgynevezett "set piece" edző, azaz a rögzített helyzetekben alkalmazott taktikáért felelős tréner). Arteta ezen felül idén Raheem Sterlinget is megszerezte, aki korábban szintén a City-t erősítette.

Mindkét menedzser négy középhátvéddel játszik a hátsó alakzatban és mindkettőnek vannak olyan kapusai, akik könnyen el tudnának menni támadó középpályásnak is akár. De míg Arteta a City tapasztalatát felhasználva egy címszerzésre esélyes csapatot formált, addig a stílusa mostanra más lett, mint a Guardiola-féle. Először is, a City menedzserének filozófiája az, hogy a saját türelmes, labdabirtoklásra épülő, tiki-taka módon győzzön, és ami még nagyon fontos, hogy Guardiola soha nem fogja kritizálni a csapatát, feltéve, ha jó a teljesítmény. Eközben az Arsenalnál a „győzelem mindenáron” mentalitás uralkodik, ahol a három pont megszerzése érdekében a játékstílus akár kompromisszumot is jelenthet. Ez pedig azt a felfogást mutatja, hogy az eredmény mindig felülírja a mutatott játékot. A Manchester City talán a két klub közös személyi állománya miatt saját maga utánzatának tekinti az Arsenalt, de bosszantja őket, hogy mennyire mások az Ágyúsok.