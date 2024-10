A FIFA annak ellenére, hogy a legtöbb játékos arra panaszkodik, hogy már nem lehet tovább nyújtani a klubszezont, mintha ezt meg se hallaná, sőt. Nemhogy a rövidebb szezon felé menne el a futball irányító testülete, hanem ahol csak lehet, újabb meccseket szervez be. Az UEFA is hasonlóan jár el, hosszabb lett a Bajnokok Ligája és az Európa-liga alapszakasza, itt már hat helyett nyolc meccs kötelező a csapatoknak, de nőtt az Európa-bajnoki mezőny létszáma is pár évvel ezelőtt, így sokkal több válogatott focista szezonja nyúlik meg négyévente az Európa-bajnokságokon. A FIFA sem akar tehát lemaradni, a világbajnoki mezőny 2026-ban már 48 csapatos lesz, de a klubvilágbajnokság sem lóghat kis a sorból, ugyanis 2025 nyarán a FIFA már egy 32 csapatos tornát rendez az eddigi, kontinensenként egy-egy csapat helyett.

A klubvilágbajnokság eddig sokkal rövideb volt és decemberben rendezték

Klubvilágbajnokság: még több meccs, még több bevétel

A sztárcsapatok az elmúlt időszakban többnyire csak panaszkodtak a sok meccs miatt, rengeteg játékos sérül meg súlyosan, de egyelőre süket fülekre találnak a panaszkodók, sőt, mintha kísérlet zajlana, meddig lehet még nyújtani egy-egy szezont. Az egyik nézőpont az, hogy a játékosok maradjanak csendben, tegyék a dolgukat, hiszen átlagember eszével felfoghatatlan mennyiségű pénzért csinálják azt, amit, a másik pedig az, hogy talán kímélni kéne a sztárokat, hiszen mindenki rájuk kíváncsi, nem pedig arra, akik a sérültek helyett beugranak.

A FIFA és az UEFA eközben a pénzszerzést tűzte ki fő célul,

hiszen nehéz lenne más magyarázatot találni arra, hogy a 60-70 meccses szezon végére miért kell még egy 32 meccses torna, ha nem ezért. A vezető testületek mintha kísérleteznének, meddig bírják a játékosok és meddig bírják a szurkolók, akiknek a csapataik háromnaponta játszanak – és mint tudjuk, jóból is megárt a sok, a karácsonyt sem várnánk annyira, ha mondjuk kéthetente lenne vagy havonta.

A versenyt gőzerővel szervezik, noha korábban a játékosok globális szakszervezete, a FIFPRO és több európai liga is perrel fenyegetőzött, sőt jogi vita is van a szervezet és a FIFA között, hiszen előbbi szerint a világszervezet egész egyszerűen „visszaél az erőfölényével”. Korábban olyan nevek emelték fel a hangjukat, mint Pep Guardiola, Erling Haaland, Kevin De Bruyne (akik egyébként tavaly még klubvilágbajnokságot nyertek a Manchester Cityvel), valamint Carlo Ancelotti és Robert Lewandowski. A legtöbben a mentális és a fizikális kiégéstől és kimerüléstől félik a játékosokat.