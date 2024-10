Edzői pályafutása során Kondás Elemér többek között dolgozott a Debrecennél, a Kisvárdánál, a Diósgyőrnél és a Vasasnál is. Legnagyobb sikereit a hajdúsági együttessel érte el, amellyel kétszer is (2012-ben és 2014-ben) megnyerte az NB I-et. A 61 éves szakember a 2011/2012-es idényben csapatával szenzációt okozott, ugyanis veretlenül nyerte meg a bajnokságot, amire azt megelőzően legutóbb 46 éve volt példa a magyar futballban. Ilyen bravúrt azóta senki sem ért el az élvonalban, és Kondás Elemér 2014-es sikere óta magyar edző nem tudott bajnokságot nyerni a csapatával. Az utóbbi 10 évben a Honvéd, a Fehérvár és a Ferencváros osztozott az aranyérmeken, de minden esetben külföldi szakember irányította az aktuális bajnokot. A Debrecen egykori mestere készen áll arra, hogy visszatérjen az edzői pályára, az Origo Sportnak pedig korábbi csapatairól, a magyar futballban szerzett tapasztalatairól, az NB I-es edzők helyzetéről és a saját jövőjéről is beszélt.

Kondás Elemér 2012-ben veretlenül lett bajnok a Debrecennel

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

"Az életem a futball" - Kondás Elemér közel 50 éve a labdarúgásnak él

Legutóbb 2023-ban irányított magyar klubcsapatot, akkor a Vasasnál dolgozott, amely aztán a szezon végén kiesett az NB II-be. Volt azóta megkeresése?

Őszinte ember vagyok, feleslegesen nem kamuzok: nem volt. Az első és másodosztályból nem volt megkeresésem, na most a harmadosztály az egy másik dolog. Onnét kerestek, de ott meg én nem akarok dolgozni.

Az angyalföldi klub jó ideje nehéz helyzetben van, nem képes visszajutni az NB I-be. Amióta Ön eljött, Gera Zoltán is szerencsét próbált, most pedig Pintér Attila tenne csodát, de egyelőre nem jönnek az eredmények. Az Ön idejében mi volt a probléma, mi csúszott félre?

Úgy kerültem oda 2022 szeptemberében a hetedik forduló után, hogy egy kész csapatot vettem át. Kintről úgy látszott, sok jó játékos van, de azt a szükséges pluszt valahogy nem tudtuk hozzátenni. Sok olyan mérkőzésünk volt, ami nem sokon múlott, hogy megnyerjük. Ezek lökést adhattak volna. Tulajdonképpen zömmel most is ugyanazok a játékosok alkotják az együttest, de továbbra sem működik a dolog.

Én azt éreztem, voltak olyanok, akik kicsit kényelmesek voltak és nehezen mozdultak ki a komfortzónájukból.

Nagyrészt azokkal a játékosokkal kellett volna bennmaradni az NB I-ben, akikkel most az NB II-ben sem megy a csapatnak. Azért ez valamit jelez.