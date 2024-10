A 2006-ban világbajnok támadó egész karrierjét az AS Románál töltötte, majd később a klubvezetésben is helyet kapott, de összekülömbözött a tulajdonosi körrel, így 2019-ben távozott. A La Repubblica című napilap írt arról, hogy Totti "nem viccel" és szívesen futballozna újra a Serie A-ban. Ennek kapcsán állítólag akcióba léptek a Como tulajdonosai, az indonéz Hatano testvérek, akik szakmailag és kereskedelmieg is nagy üzletet látnak az egykori római ikon szerződtetésében.

Kapcsolódó cikkek: