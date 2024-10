Kylian Mbappé állítólag saját lakosztályt bérelt a szállodában, ahol két egymást követő este zártkörű bulikat tartott tíz meghívott nő társaságában. Mivel a rendőrség a Sophie's bárban is nyomokat rögzített, valamint onnan is vitt el bizonyítékokat, szinte biztos, hogy az egyik este Mbappé ott is tartott egy bulit.

Mbappé tagadja a bűncselekmény elkövetését, és az ügyvédek szerint kész válaszolni a hatóságok kérdéseire.