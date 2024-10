Elsőre nem tűnt életveszélyesnek Zója sérülése, a fiatal, mindössze 17 éves focista a második játékrész közepén kapott egy rúgást a veséjére, ami miatt le is kellett cserélni. A mérkőzésen szolgálatot teljesítő orvos megvizsgálta, de nem találta komolynak a problémát, így hazaengedte a labdarúgót.

Zója azonban a visszafelé tartó úton rosszul lett, óriási fájdalmak gyötörték, így végül mentőt kellett hívni hozzá.

A miskolci kórházba szállították a fiatal sportolót, ahol hamar kiderült, nagyon nagy a baj, életmentő műtétre van szüksége, mert megrepedt az egyik veséje (amelyiket megrúgták) és ezáltal mintegy másfél liter vér került a hasüregébe. A súlyosan sérült szervet az operáció alatt eltávolították az orvosok, azonban a másik, ép veséje nem akart beindulni. Aztán a műtét másnapjára szerencsére Zója jobban lett, a megmaradt vese már ellátta a funkcióját, így felébresztették a mélyaltatásból.

„Szerencsére sokat javult a fiúnk állapota, de csupán hajszálon múlt az élete” – mondta a Kisalföldnek a könnyeivel küszködve Márk édesapja, Zója-Katona Zsolt, aki azt is elárulta, mindössze fél órán múlott a fia élete az orvosai szerint.

Az édesapa azt is hozzátette, hogy: „Úgy tudom, Magyarországon nem lehet hivatalosan egy vesével futballozni. Ez is nagyon fájó, hiszen a fiúnk mindent egy lapra tett fel, hogy focizhasson. A győri DAC-ban indult a pályafutása, de már fiatalon felfigyelt rá az ETO. A rengeteg megkeresés ellenére sem tágított a csapat mellől, Győrben akart élvonalbeli futballista lenni. Nem tudom, ezek után, mihez kezd majd játék nélkül, persze most az a legfontosabb hogy meggyógyuljon, s újra egészséges ember legyen.