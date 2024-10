Döbbenetet érez, aki ránéz a labdarúgó NB II tabellájára

Ha most kirúgják Pintért is, akkor tényleg megtippelni sem lehet, kivel tudna kikecmeregni ebből a gödörből az egykor szebb napokat látott együttes. Az NB II-ben most a válogatott Nemzetek Ligája meccsei miatt szünet következik, ez idő alatt sok kérdésre választ kapunk.

Budapest Honvéd: döbbenet a köbön

Vasárnap délután a Gyirmót 3-1-re nyert a Budapest Honvéd ellen. Ezzel a nemrégiben tulajdonosváltáson átesett csapat az NB II 15. helyére zuhant, azaz, ha most lenne vége a bajnokságnak, akkor a Honvéd az NB III-ba zuhanna le.

A Honvéd esetében (de ugyanez igaz a Vasasra is) egészen elképesztő, hogy mit kell átélniük azoknak, akk még ennek a két csapatnak szurkolnak. A Laczkó Zsolt vezette együttes az utolsó három mékőzését (Csákvár és Gyirmót idegenben, BVSC otthon) elveszítette, 9 forduló alatt összesen kétszer tudott nyerni. Ezzel a teljesítménnyel jogosan áll az NB II kieső helyén.

A Facebookon a Budapest Honvéd oldalán e cikk megírásának pillanatában a gyirmóti vereségről szóló cikk alatt 352 komment volt olvasható.

A legmegrázóbb ezekben a hozzászólásokban az, ahogy más csapatok szurkolói részvétet nyilvánítanak a Honvéd drukkererinek - mintha a kispesti csapat meghalt volna.

Maradjunk inkább a tetszhalott szónál, mert - a jelenlegi sanyarú helyzet ellenére is - még mindig azt súgja valami, hogy a Honvéd nem eshet ki az NB III-ba.

Mi lesz veled, Budapest Honvéd?

Fotó: Illyés Tibor / MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap/Budapest, 2023. november 2. A kispesti játékosok gólöröme a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójában, a 16 közé jutásért játszott Budapest Honvéd - Paksi FC mérkõzésen a Bozsik Arénában 2023. november 2-án. MTI/Illyés Tibor

Pedig a Honvéd mögött nagyon komoly szurkolói támogatás van - még. A kispesti tábor a csapat idegenbeli meccseire is rendszeresen elutazik, bár azt nehezen lehet elképzelni, hogy ezt a játékot látva miben bíznak.

Sokan a Honvéd volt tulajdonosát, George Hemingwayt sírják vissza, mások szerint a tulajdonosváltás után óriási hiba volt elküldeni azt a Csertői Aurélt, aki mostanság a Mezőkövesdet szedi ráncba.

A Honvéd játékosok minden egyes megmozdulásán látszik, hogy nincs önbizalmuk - a sorozatos vereségek ezt kikezdték. Nem lennénk meglepve, ha Kispesten újabb edzőváltás történne - ebben az esetben Laczkó Zsolt pár nap alatt mindent bukna, mert a válogatottnál Marco Rossi Szalai Ádámra cserélte le őt. A nagy kérdés az, ki az a mester, aki ezen a Honvédon hosszú távon segíteni tudna?

A klub szurkolói évek óta követelik, hogy olyan edzőt hozzanak, akinek komoly kötődése van ehhez a csapathoz.

Dajka László vagy Pisont István ilyen szakemberek, de a Honvéd tulajdonosainak fejébe nehezen lehet belelátni.