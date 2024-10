A katalán csapat remek formában várhatta a meccset, hiszen az eddigi kilenc bajnoki mérkőzéséből nyolcat megnyert, az előző fordulóban az Alavést ütötte ki 3-0-ra. Az andalúz csapat borzalmasan kezdte a szezont, ugyanis az első négy meccsén nem tudott nyerni, az utóbbi hetekben azonban egyre jobb formát mutat Javier Garcia Pimienta csapata, amely a legutóbbi öt meccséből hármat megnyert és csak egyszer kapott ki, ezzel pedig feljött a középmezőnybe.

Jól kezdte a meccset a Barcelona, amely közel 70%-ban birtokolta a labdát, és több nagy helyzetet alakított ki, mint a Sevilla. A vezetés megszerzéséhez viszont egy büntető kellett. A 22. percben Lamine Yamal készítette vissza a labdát Raphinhának, a szerelni akaró Peque azonban megrángatta a karját a brazil támadónak, aki azonnal a földre került, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A labda mögé Robert Lewandowski állt oda, aki higgadtan a jobb alsóba gurított a balra mozduló Orjan Nyland mellett.

Pedri a harmadik gólját lőtte a La Liga idei szezonjában

Fotó: AFP/Josep Lago

A 28. percben bombagóllal növelte előnyét a Barcelona. Ismét Lamine Yamal ment el a jobb oldalon, visszakészítette a labdát, az érkező Pedri pedig 16 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba.

A gól után az Európa-bajnok középpályás nevét úgy skandálta a barcelonai közönség, mint egykoron Lionel Messiét.

A Sevillát teljesen megtörte a második bekapott gólt, a Barcelona pedig az első félidő végén eldöntötte a meccset. A 39. percben egy bal oldali szögletet Nyland öklözött ki, a labdát azonban Raphinha gyűjtötte be, aki 17 méterről kapura bombázott, a büntetőterületen belül ólálkodó Lewandowski pedig beletette a lábát a labdába, és a kapuba belsőzött.

Lionel Messi óta Robert Lewandowski az első játékos, aki 12 gólt lőtt a La Liga első 10 fordulójában. A nyolcszoros aranylabdás argentin támadó a 2019/20-as szezonban szintén 12 góllal kezdett az első 10 bajnokiján.

Robert Lewandowski elképesztő formában kezdte a szezont

Fotó: AFP/Josep Lago

A második félidőben továbbra is fölényben játszott a Barcelona, Hansi Flick csapata közel 70%-ban birtokolta a labdát. A német edző a második félidőre láthatóan visszafogta csapatát, a 66. percben le is hozta Lewandowskit és Raphinhát is, ami teljesen érhető, hiszen szerdán a Barcelona a Bayernt Münchent fogadja a Bajnokok Ligájában, ami sokkal nehezebb feladatnak ígérkezik.