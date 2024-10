2004. október 16-án, azaz napra pontosan 20 éve lépett pályára először tétmérkőzésen az akkor 17 éves és 114 napos Lionel Messi a Barcelonában.

Lionel Messi Deco helyére ált be csereként 20 évvel ezelőtt

Fotó: X

Lionel Messi 20 éve debütált tétmeccsen a Barcelonában

Érdekesség, hogy 2003. november 16-án egy Porto elleni barátságos mérkőzésen már bemutatkozhatott a katalán sztárklub felnőttcsapatában, de a hivatalos debütálásra egészen az említett napig kellett várnia.

Ekkor Lionel Messi csereként kapott lehetőséget Frank Rijkaard vezetőedzőtől az Espanyol elleni bajnoki 82. percében, az argentin focista Decót váltotta a 35 ezer néző előtt rendezett összecsapáson.

A jelenleg már az Inter Miaimban futballozó Messi nem talált be a szűk tíz perc alatt, de így is voltak olyan megmozdulásai, amelyekből már látszott, hogy nem akárkiről van szó. A többi már történelem, ráadásul nem is akármilyen: a nyolcszoros aranylabdás focista 778 mérkőzésen 672 gólja mellett 303 gólpasszig jutott a Barcelonában.