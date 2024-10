A már biztosan főcsoportgyőztes Inter Miami labdarúgócsapata az MLS-alapszakasz utolsó előtti fordulójában 1-0-ra győzött a Toronto otthonában. A kanadai mérkőzésen a floridaiak játékosa, Lionel Messi csereként állt be az utolsó harminc percre, de így is főszereplő volt. A nyolcszoros aranylabdás argentin világbajnokhoz a hajrában berohant egy gyermek, mire Messi testőre, Yassine Chueko elképesztő sprinttel sietett be a pályára, hogy megvédje a focistát.

Ismét dolga akadt az Inter Miamiban futballozó Lionel Messi testőrének az MLS-ben

Fotó: Getty Images via AFP

Lionel Messi szólt a testőrének, hogy nem lesz gond, és barátságosan még szelfit is készített a kedvence barcelonai mezét viselő gyermekkel, mielőtt a megrohamozóját levitték a pályáról.

Posts from the soccer

community on Reddit

Ezt a jelenetsort megirigyelte a következő percekben további két, immáron felnőtt férfi, ők azonban nem jártak ilyen szerencsével. A két felnőtt szurkolót ugyanis a testőr más biztonsági emberekkel együtt segített elfogni, egyiküket a földre is teperni, majd jóval agresszívebben rángatták le őket a pályáról – és még szelfit sem tudtak készíteni Messivel.

Kapcsolódó cikkek