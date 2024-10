Lőw Zsolt lehet az angol válogatott edzője

Thomas Tuchel szerződtetéséről a Sky Sports, a BBC és a The Times is kész tényként számolt be. Az érintett orgánumok már azt is tudni vélik, hogy szerdán 14.30-tól kerül sor a hivatalos bemutatásra egy sajtótájékoztató keretében.

Vajon újra együtt dolgozik majd Thomas Tuchel és Lőw Zsolt?

Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az angol válogatottat ideiglenesen vezeti Lee Carsley, aki az U21-es csapattól érkezett, de várhatóan vissza is tér majd a fiatalokhoz. Gareth Southgate a spanyolokkal szemben elvesztett Európa-bajnoki döntő után mondott le nyáron a posztjáról. Ő két Európa-bajnoki döntőbe vezette a csapatot, rajta kívül pedig csak Sir Alf Ramsey vezette nagy torna döntőjébe az angol csapatot, vele 1966-ban világbajnok lett a háromoroszlános csapat.

Az 51 esztendős Tuchel - akinek az elmúlt években Lőw Zsolt volt a másodedzője - az előző szezon végén távozott a Bayern Münchentől, azóta munka nélkül van. Az angol futball nem ismeretlen a számára, 2021-ben Bajnokok Ligáját nyert a Chelsea-vel.