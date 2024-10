A hollandok elleni bravúros pontszerzésnek köszönhetően a magyar labdarúgó-válogatott várja kedvezőbb helyzetből a bennmaradás szempontjából sorsdöntő, hétfői boszniai mérkőzést a Nemzetek Ligája élvonalának negyedik fordulójában. Nem is meglepő, hogy a csapatnál kiváló a hangulat, illetve a játékosok is jó formában várják a meccset: ezt bizonyítja Varga Barnabás egyik gólja is az edzésen.

A két nyeretlen csapat zenicai csatájának győztese szinte biztosan az osztályozót jelentő harmadik helyen zár majd. Varga Barnabás alaposa becsapta Szappanos Pétert

Fotó: MLSZ Varga Barnabás köténygóllal csapta be Szappanos Pétert Amennyiben Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai gyűjtik be a három pontot, akkor egyrészt matematikailag versenyben maradnak a negyeddöntőt érő első két helyért, másrészt négy pontra eltávolodnak közvetlen riválisuktól, akiknek így mindkét hátralévő találkozójukat meg kellene nyerniük, hogy legyen esélyük a bennmaradásra. Fordított esetben a bosnyákok kétpontos előnyre tennének szert, így a magyarok kerülnének győzelmi kényszerbe úgy, hogy az utolsó két körben az erősebb hollandokkal és németekkel találkoznak. A döntetlennel nem dőlne el a harmadik hely sorsa, de a nemzeti együttes maradna lépéselőnyben, azaz a bosnyákoknak kellene olyan bravúrt elérniük az előzéshez, mint ami a magyar csapatnak összejött pénteken az Eb-elődöntős hollandokkal szemben. A hangulat nagyon jó a csapatnál a hollandok elleni bravúros döntetlent követően. Az edzésen is bátran próbálkoznak a játékosok, a kapusok nagy bánatára. Az MLSZ az Instagram-oldalára töltött fel egy ilyen pillanatot, amikor a Fradi támadója, Varga Barnabás Szappanos Péter lábai között lőtt a kapuba. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hungarian Football Federation (@mlsztv) által megosztott bejegyzés A magyar válogatott hétfőn este (20.45) Bosznia-Hercegovina vendége lesz, a találkozóról az Origo élő szöveges tudósításban számol be.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!