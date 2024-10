„Az elmúlt két évben, 2022 szeptembere óta összesen négy meccset vesztettünk, azok közül az írországi számít kivételnek, mert saját rögzített helyzetünkből kaptuk a vereséget jelentő gólt, ennek ellenére végig mi diktáltunk. Az egy balszerencsés találkozó volt. A másik három kudarcból kettőt a németektől, egyet a svájciaktól szenvedtünk el, akik a világranglistán az első 15 között vannak. Hollandia a hetedik, azaz nem kell Einsteinnek lenni, hogy tudjuk, különösen nehéz összecsapás vár ránk. Elég megnézni, hol játszanak a futballistái, ez alapján

Hollandia talán erősebb is, mint Németország

– nyilatkozta Marco Rossi, aki szerint a rögzített helyzetek kihasználása kulcsfontosságú lesz, egyébként pedig arra számít, hogy a rivális dominálni fog, törekszik majd a labdabirtoklásra és diktálni fogja a ritmust. – Nekünk tudnunk kell, mikor van esélyünk veszélyeztetni. Nem szabad az ő játékukat játszani, olyan párharcokat vállalni, amit ők erőltetnek. Jól kell védekezni, nem szabad teret engedni a középpályán. Amikor lehetőségünk lesz, gyorsan kell végigvinni a támadást."

Marco Rossi szerint elsősorban a kontratámadásokban reménykedhet a magyar labdarúgó-válogatott a hollandok ellen

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Sallai Roland még szerdán leleplezte, hogy a szakmai stáb a telki edzőtáborban a játékosság szempontjából szigorított, így a lábteniszezés, a pingpongozás és a kosárlabdázás mennyiségét is csökkentette. Ezzel kapcsolatban Marco Rossi elmondta, új szabályokat vezettek be a felkészülés során, mert a nyári Európa-bajnokság alatt sok időt töltöttek együtt, ezért a pontosság és a feszesség kicsit elveszett. Hozzátette, nem zárdához hasonlítható előírások ezek, csupán kis rendet szerettek volna bevezetni. A korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám pályaedzőként történő visszatérésével kapcsolatban pedig Rossi úgy fogalmazott, eddig pozitív a benyomása: új helyzet neki, vannak dinamikák, amit még meg kell értenie, de a futballistáknak és a szakmai stábnak is rendelkezésére áll. Ezt erősítette meg Nagy Zsolt is, aki elárulta, Szalai ugyanazt a habitust hozza, mint futballistaként, odafigyel mindenre, motivál mindenkit.

„Mindenre nagyon oda kell figyelni, mert

ha mindenki a legjobbját nyújtja, akkor is nagyon nehéz mérkőzés lesz.

Ha csapatként tudunk együttműködni, akkor talán jó eredményt tudunk elérni, ami ebben az esetben nem csak a győzelmet jelentené" – mondta a Puskás Akadémia játékosa a Hollandia elleni mérkőzésről, majd kiemelte, bebizonyították már, hogy élcsapat ellen is helyt tudnak állni, ha csapatként működnek.